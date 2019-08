TVP INFO: „Bezkarny i arogancki”. To jednak nie o Kuchcińskim. Najsztub znów ma problemy z pasami

„Bezkarny i arogancki” – tak TVP zapowiedziało materiał wyemitowany w głównym wydaniu „Wiadomości”. Nie dotyczył on jednak podróży Marka Kuchcińskiego, ale zachowania Piotra Najsztuba, który znów ma problemy związane z samochodem.

Przypomnijmy, że w 2017 roku Piotr Najsztub potrącił prawie 80-letnią staruszkę na pasach. Nie miał też ważnego prawa jazdy oraz przeglądu technicznego auta. Jednak po trwającym 2 lata procesie Najsztub został uniewinniony.

Teraz „Wiadomości” TVP, dzięki przesłanym przez czytelnika zdjęciom, wyemitowało materiał o tym, jak Najsztub postanowił…zaparkować samochód na przejściu dla pieszych. Oczywiście było to parkowanie w niedozwolonym miejscu, za które grozi mandat.

– Zatrzymanie pojazdu na łuku drogi jest z natury niebezpieczne. Tak samo zabronione jest zatrzymanie i postój na przejściu dla pieszych pod karą grzywny – od 100 do 300 zł – lub pouczenia. Jeśli takie działania spowodują realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu, grozić może mandat 500 zł, a nawet zatrzymanie przez policję prawa jazdy – mówi portalowi tvp.info podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Jak widać Piotr Najsztub ciągle ma jakieś problemy z przejściami dla pieszych, a to nie pamięta żeby przed nimi zwolnić i zachować ostrożność, a to traktuje je jako oznaczenie miejsca do parkowania. Zapewne tym razem nie uniknie on jednak kary, ze względu na uchwycenie zdarzenia na zdjęciu.