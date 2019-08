W aptekach nie ma leków! Dramat tysięcy chorych, a rząd zwala na mafię i Chińczyków

Pacjenci pozbawieni zostali ok. 500 leków, w tym najbardziej potrzebnych, ratujących życie. Przy aptecznych okienkach rozgrywają się prawdziwe dramaty, tymczasem rząd zwala wszystko na „mafię” i Chińczyków.

Ponad 40 farmaceutyków ma dla chorych znaczenie wręcz krytyczne, gdyż nie mają one swoich zamienników, a muszą być konsekwentnie stosowane.

Zgodnie z wykazem opracowanym przez aptekarzy, brakuje szczepionki odczulającej dla alergików Novo Helisen Depot, którą podaje się w trakcie wieloletniej kuracji osobom z alergią na roztocza. Przyjmuje ją ok. 26 tys. chorych, którzy musieli przerwać leczenie, gdyż preparatu nie ma obecnie w aptekach.

Podobnie stan zdrowia wielu chorych na Parkinsona pogorszył się, ponieważ w całym kraju brakuje Sinemedu o przedłużonym działaniu, który w Polsce nie ma swojego odpowiednika.

Brakuje euthyroxu, stosowanego w leczeniu chorób i zaburzeń tarczycy, z kolei cukrzycy nie mogą zrealizować recept, na których przepisano im metformax.

Chorym zmieniane są schematy leczenia z powodu deficytu leków onkologicznych. Cytarabina, oksaliplatyna, gemcytabina, docetaksel to tylko kilka przykładów z długiej listy deficytowej.

Resort zdrowia radzi chorym poczekać i dzwonić na infolinię, która informuje, że lek jest… w innym województwie. Zdarzają się też takie przypadki, że nie da się z kimkolwiek porozmawiać, gdyż połączenie zostaje przerwane. Łącza nie wytrzymują naporu zdesperowanych pacjentów.

Resort zdrowia zasłania się mafią i Chińczykami. Chińskie firmy produkujące substancje niezbędne przy produkcji leków wstrzymały dostawy, ale do całej Europy. Ministerstwo tłumaczy też, że za część braków na rynku aptecznym odpowiadają mafie lekowe. Sprzedają one podmiotom zagranicznym preparaty, które powinny trafić do polskich pacjentów.

Główny Inspektor Farmaceutyczny dorzuca do tego unijną serializację leków, czyli międzynarodową weryfikację autentyczności każdego opakowania przed dopuszczeniem do obrotu, w obronie przed fałszywkami. Wszystko przeszkadza…

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, z zawodu lekarz, już ponad miesiąc temu zapewniał, że w krótkim czasie problemy zostaną rozwiązane. Utrzymywał, że leków nie brakuje w szpitalach, a główne hurtownie farmaceutyczne mają zapasy i są przygotowane do tego, aby wywiązywać się z umów.

Problem z lekami, podobnie jak cała służba zdrowia, został przez rząd zbagatelizowany.

