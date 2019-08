Wyciekł prywatny list Meghan Markle. Brytyjczycy są zaskoczeni: „Księżna Sussex to prawdziwa mistrzyni”

Do sieci wyciekł prywatny list Meghan Markle. Brytyjskie media i opinia publiczna są w szoku. Żona księcia Harry’ego jest bowiem prawdziwą mistrzynią kaligrafii.

W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie napisanego własnoręcznie listu Meghan Markle do zaprzyjaźnionej piekarni. Jednak to nie jego treść zwróciła uwagę Wysp Brytyjskich, ale wygląd.

Na zdjęciu piekarni „Luminary” widzimy podziękowanie w formie listu za wsparcie, którego piekarnia udziela kobietom dotkniętym przemocą. Meghan Markle bardzo szanuje tego typu inicjatywy.

– Praca, którą wykonujecie, to, co reprezentujecie dla społeczności, duch tamtejszych kobiet – wszyscy ucieleśniacie to, co znaczy być siłą do zmiany. Dziękujemy za udział w tym specjalnym projekcie – napisała księżna Sussex.

Wszyscy jednak są w szoku, jak piękny charakter pisma ma żona księcia Harry’ego. Meghan Markle to prawdziwa mistrzyni kaligrafii.

Umiejętność kaligrafii nabyła w katolickiej szkole w Los Angeles. Jej pierwszą pracą było kaligrafowanie okazjonalnych zaproszeń. Jednym z klientów byli Robin Thicke i Paula Patton. Stworzyła dla nich zaproszenia ślubne.

Emam Bacheod, ekspertka od charakterów pisma uważa, że pismo księżnej Sussex jest bardzo zmanierowane. Wskazują na to zawinięte końcówki liter oraz fakt, że Markle pisze powoli. Z pisma można też wywnioskować, że Meghan przywykła do blichtru oraz bycia w ciągłym świetle reflektorów. Ponadto potrafi reagować na krytykę i sama się obronić.

“…The work you do, what you represent to the community, the spirit of the women there- you all embody what it means to be “forces for change”. Thank you for being a part of this special project.” — HRH The Duchess of Sussex @BritishVogue #duchessofsussex #meganmarkle pic.twitter.com/XApGthXcom

— Luminary Bakery (@LuminaryBakery) August 2, 2019