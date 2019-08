Czarzasty: „Wybór Elżbiety Witek to wybór miłej twarzy PiS na dwa posiedzenia”

Szef SLD Włodzimierz Czarzasty, komentując wybór Elżbiety Witek na marszałka Sejmu, uznał to za marketingowy zabieg, mający na czas do wyborów pokazać miłą twarz PiS.

„Oczekuję od pani Witek, że będzie innym marszałkiem, że znikną zasieki wokół Sejmu”- powiedziała w programie „Polska Wybiera 2019″ Urszula Pasławska (PSL)

„Nie znikną żadne zasieki. Jeżeli panie myślicie, że zostaną rozmrożone jakiekolwiek ustawy w ciągu dwóch miesięcy do nowych wyborów, to po prostu jest to trochę naiwne” – powiedział uczestniczący w tym programie Czarzasty, uznając, że do tego czasu będzie tyle konfliktów, że nikt nie zaryzykuje podjęcie takiej decyzji.

„Jakbym był szefem PiS, to bym podjął taką samą decyzję – wybrać sympatyczną panią, która ma pewnie kompetencje, bo pracowała w administracji, która będzie się uśmiechała, która będzie wszystkich witała i apelowała o spokój. Do końca są tylko dwa posiedzenia Sejmu. W związku z tym będzie miła twarz PiS, do wyborów – dodał przewodniczący SLD.

Źródło: Polsat News