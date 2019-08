„Der Onet” przegrał proces. Musieli przeprosić za swoją chamską propagandę

Onet.pl przegrał proces z Krystianem Brodackim. Zdjęcie jego matki rozstrzelanej w Palmirach zostało użyte do ilustracji artykułu… o prostytuowaniu się Polek z Niemcami.

Po co wielki serwis ma robić dokładne badanie tematu i dać zdjęcie odpowiednie do swojego artykułu, skoro można dać pierwsze lepsze, do tego uderzające jeszcze w ofiary okupacji? Z takiego założenia najwyraźniej wyszedł niemiecki onet.pl. Na szczęście przegrali właśnie proces w tej sprawie.

– Onet przeprasza p. Krystiana Brodackiego, którego mama została rozstrzelana w Palmirach za zamieszczenie zdjęcia Polek prowadzonych tam na egzekucję jako ilustracji do artykułu o prostytucji. Reduta @DobreImiePolski wspierała ten proces organizacyjnie, finansowo i prawnie – napisał na Twitterze Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia.

– „Przeprosiny dla Krystiana Brodackiego od wydawcy portalu Onet.pl. Wydawca portalu Onet.pl przeprasza pana Krystiana Brodackiego za naruszenie jego dóbr osobistych poprzez zilustrowanie artykułu opublikowanego dnia 15 marca 2016 r. o związkach Polek z niemieckimi żołnierzami podczas II wojny światowej, (w którym mowa między innymi o „wschodnich małżeństwach niemieckich oficerów, „przyjaciółkach Niemców na terenach okupowanych”, „leżącej kolaboracji” czy „prostytucji bytowej”) – zdjęciem kobiet prowadzonych na egzekucję w Palmirach w czerwcu 1940 r. gdzie również w taki sposób została rozstrzelana matka powoda Krystiana Brodackiego Maria Brodacka – wcześniej aresztowana i torturowana przez Gestapo za ukrywanie Kazimierza Kota – Polaka żydowskiego pochodzenia szefa wydziału bojowego konspiracyjnej organizacji PLAN do której sama należała i która pomimo tortur nie wydała nikogo – czytamy w przeprosinach „Onetu”.

– Onet.pl przeprasza również za opatrzenie w/w zdjęcia napisem: „romans z niemieckim żołnierzem był surowo zakazany, ale w Polsce żyją dzieci będące owocem takich związków” – zaznaczono.

Onet przeprasza p. Krystiana Brodackiego, którego mama została rozstrzelana w Palmirach za zamieszczenie zdjęcia Polek prowadzonych tam na egzekucję jako ilustracji do artykułu o prostytucji. Reduta @DobreImiePolski wspierała ten proces organizacyjnie, finansowo i prawnie. pic.twitter.com/EvDNptFadz — Maciej Świrski (@Maciej_Swirski) August 11, 2019

