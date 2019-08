Dramat chorych w całej Polsce! TYCH leków nie znajdziecie w żadnej aptece w kraju

Kryzys lekowy w Polsce trwa. W aptekach w całej Polsce kompletnie brakuje aż 40 leków. Na lodzie pozostają m.in. chorzy na cukrzycę, Parkinsona czy alergie. Ministerstwo zdrowia próbuje załagodzić tę sytuację.

„Kilka tygodni temu, gdy przez mafię lekową i upadek kilku chińskich firm farmaceutycznych pacjenci zostali pozbawieni ok. 500 leków, Ministerstwo Zdrowia obiecywało, że będzie lepiej. Sprawdziliśmy jednak, że dramat pacjentów trwa. Wciąż mają problemy z kupieniem kilkuset specyfików, a około 40 z nich ma dla pacjentów znaczenie wręcz krytyczne: nie mają one zamienników, są drogie lub muszą być konsekwentnie stosowane. Tymczasem w Polsce są praktycznie nieosiągalne! Dotarliśmy do ich wykazu opracowanego przez aptekarzy” – ustalili dziennikarze „Super Express”.

I tak z ustaleń tabloidu wynika, że brakuje szczepionki dla alergików Novo Helisen Depot, w Polsce przyjmuje ją ok. 26 tys. chorych. Z kolei dla cierpiących na Parkinsona brakuje Sinemedu o przedłużonym działaniu. Niestety w naszym kraju nie sprzedaje się żadnego odpowiednika.

– U nas jest tylko podobny lek, ale o krótkim działaniu. Zastosowałam go u jednego z pacjentów, ale samopoczucie tego chorego gwałtownie się pogorszyło. Dla innego chorego dwa opakowania z ostatnich zapasów udało się ściągnąć aż z Wielkopolski – zdradziła „Super Expressowi” Aleksandra Rudnik, lekarz chorób wewnętrznych ze Starogardu Gdańskiego.

Resort zdrowia ściągnął do Polski dodatkowe dostawy niektórych medykamentów. To nie rozwiązało jednak w pełni problemu. Teraz ministerstwo stworzyło specjalną infolinię dla cierpiących na brak leków pacjentów.

Dziennikarze „Super Expressu” skierowali nawet do ministerstwa zdrowia zapytanie ws. dostępności leków. Oto jaką otrzymali odpowiedź:

Zapewnienie Polakom dostępu do leków ratujących życie i zdrowie to podstawowy obowiązek państwa. Ministerstwo Zdrowia na bieżąco monitoruje sytuację związaną z dostępnością leków, tak by każdy pacjent miał zapewnioną farmakoterapię. We współpracy z odpowiednimi instytucjami i środowiskiem lekarskim reagujemy na każdy sygnał o problemie z dostępnością danego leku, tak by bezpieczeństwo lekowe pacjenta nie było zagrożone. Podkreślić należy, że brak jednego konkretnego leku nie oznacza braku zamiennika lub alternatywnej technologii lekowej.

W Ministerstwie Zdrowia działa specjalny zespół do spraw przeciwdziałania brakom w dostępności produktów leczniczych, złożony m.in. z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej.

W przypadku Sinemetu producent poinformował o stałym wstrzymaniu obrotu tym produktem, co stanowi decyzję podmiotu gospodarczego.

Pacjenci chorzy na Parkinsona mają jednak zapewnione leczenie. Dostępne są inne refundowane leki w tym Nakom Mite, z tymi samymi substancjami czynnymi, a także – również refundowane – leki o zbliżonym składzie. W celu ustalenia optymalnego leczenia pacjent powinien skonsultować się z lekarzem prowadzącym jego terapię.

Źródło: „Super Express”