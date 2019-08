Joanna Mucha ma kłopoty. Piotrowicz straszy ją sądem, a Pawłowicz nazywa „,nienawistnicą szczującą na przyzwoitych ludzi”

Poseł PiS Stanisław Piotrowicz wysłał wezwanie przedsądowe do posłanki PO Joanny Muchy.

Sprawa dotyczy lotu posła rządowym samolotem razem z b. marszałkiem Markiem Kuchcińskim. Piotrowicz tłumaczył, że z marszałkiem poleciał wyjątkowo, bo chodziło o lek dla jego małżonki.

Moja żona tego dnia była w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Potrzebowaliśmy przewieźć wyprodukowany tam lek dla mojej małżonki, który może być przewożony tylko w stanie zamrożenia. Musiałem to zrobić – powiedział Wirtualnej Polsce poseł PiS.

Tygodnik Newsweek arbitralnie stwierdził, że Piotrowicz kłamał w sprawie leku. Poseł w odpowiedzi przedstawił dokument, z którego wynika, że jego małżonka rzeczywiście otrzymała 533 ampułki sztucznych łez. Stanisław Piotrowicz dodał, że zarówno za poradę, jak i za preparat jego małżonka zapłaciła z własnej kieszeni.

Wtedy w sprawę włączyła się posłanka Mucha, stwierdzając, że Piotrowicz „nielegalne otrzymanie lek”.

Powiedzieli: Darmowe leki. Po chwili dodali: dla żony Piotrowicza. 500 ampułek plus.

Pięćset ampułek leku otrzymała żona posła Piotrowicza wychodząc ze szpitala. To nielegalne. Domagamy się informacji, jaki to szpital, jaki lek, kto przekazał lek żonie posła. Zawiadomienie do prokuratury i natychmiastowa kontrola NFZu w szpitalu. A w aptekach leków brak…

— Joanna Mucha (@joannamucha) 8 sierpnia 2019