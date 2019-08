Kaczyński zakłada odwrotnie hełm i mówi o 500+ dla krowy. Piknik PiS w pełnej krasie [VIDEO]

Naczelnik państwa Jarosław Kaczyński uczestniczył w zorganizowanym przez Prawo i Sprawiedliwość pikniku rodzinnym pod hasłem „Dobry czas dla Polski”, który odbył się w Zbuczynie koło Siedlec. Jako jeden z upominków otrzymał hełm, który niezwłocznie założył. Tył naprzód.

Kampania do wyborów parlamentarnych dopiero się rozkręca. Na spotkaniu z mieszkańcami Zbuczyna Kaczyński chciał zaprezentować swoje specyficzne poczucie humoru. W ramach żartu założył zatem hełm strażacki, tyle że… odwrotnie.

Kiedy jednak przyszło do poważniejszych deklaracji, mogliśmy usłyszeć to, co zwykle. – 13 października odbędą się wybory, to dzień decyzji, w którą stronę pójdzie Polska – w stronę zrównoważonego rozwoju czy w stronę, którą szła za poprzednich rządów – mówił, chcąc w świadomości przeciętnego odbiorcy umocnić duopol PO-PiS.

Prezes PiS zapowiedział również, że 7 września będzie można usłyszeć, jak wygląda nowy program rolny Prawa i Sprawiedliwości. – 7 września będziecie państwo mogli usłyszeć, jaki jest nowy program rolny PiS – poinformował. Zaznaczył, że znajdzie się w nim „sprawa uregulowania, ustabilizowania cen produktów rolnych na różne sposoby”. Zapowiedział przy tym utrzymanie i rozszerzenie dotychczasowych programów wsparcia wsi i rolnictwa.

Po przymilaniu się do rolników przyszedł czas na przypomnienie programu 500+ dla krowy i 100+ dla świni. – Ten program jest już realizowany i będzie dzięki ministrowi Ardanowskiemu na niego więcej pieniędzy niż początkowo sądziliśmy – mówił Kaczyński.

Podkreślał też, że w transferach na politykę społeczną PiS przeznaczył 80 mld zł. Zaznaczył, że prawie 50 proc. tych pieniędzy – w formie programów 500+ czy podwyżkach świadczeń emerytalnych – trafiło na wieś. – To wszystko będzie kontynuowane i rozwijane – zapewnił.

Wsparł również koło gospodyń wiejskich. – Wieś jest źródłem wartości, że polskość wyrosła ze wsi. I dlatego wspieramy koła gospodyń wiejskich, wspieramy ochotnicze straże pożarne. Wspieramy, dlatego że to są takie autentyczne ruchy społeczne na wsi i chcemy, żeby tych ruchów było jak najwięcej, żeby były jak najsilniejsze – mówił Kaczyński.

Od organizatorów prezes PiS otrzymał kask strażacki. Podziękował też paniom z zespołu regionalnego, z którymi stał na scenie. Zwiedził stoiska na pikniku rodzinnym PiS w Zbuczynie. Kochany prezes w pełnej krasie!