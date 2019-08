Megaskandal będący gwoździem do trumny politycznej Kukiza. Wyciekło nagranie. „Nie puśćcie mi tego ok?” [VIDEO]

W sieci pojawił się fragment nagrania z Pawłem Kukizem. W furii mówi, że należy mówić cokolwiek tylko ludzie podchwycą „nawet gdyby to było puste hasło”. Wściekły wychodzi i rzuca do operatora kamery, by „tego nie puszczał”.

To, że „antysystemowość” w większości ruchu Kukiz’15 to ściema dla naiwnych mogliśmy przekonać się przez ostatnie cztery lata. Wydawać by się mogło, że ostatnie głosowanie obecnych i byłych posłów Kukiz’15 pod dyktando PiS i PSL będzie tego doskonałym finałem. Jednak okazało się, że to nic w porównaniu z ujawnionym właśnie nagraniem rozmowy z Pawłem Kukizem.

Na nagraniu widzimy Pawła Kukiza rozmawiającego z dziennikarzem Janem Bodakowskim.

– Już nawet przymknął te oczy na te JOW-y i tak dalej. Nawet, jeśli by to miało być puste hasło w tej chwili. Rozumiesz? – mówi Paweł Kukiz do trzeciej osoby poza kadrem.

– Ale to nie lepiej się z tych JOW-ów trochę… – zaczyna rozmówca, lecz Kukiz dynamicznie mu przerywa.

– Nie, lepiej atakować i k**wa mieć dwa procent poparcia – krzyczy Kukiz uderzając w stół. – Nie puścicie mi tego, ok? – rzuca do operatora. – Nie chce mi się gadać – dodaje.

– Naprawdę, wy k**wa nie myślicie w ogóle. W ogóle nie myślicie. Nawet, gdybym miał hasło „zielona gruszka dla każdego Polaka” i by to złapało to trzeba z tym hasłem iść – rzuca znowu do niewidocznego rozmówcy.