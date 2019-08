Nurkowska znów odleciała na księżyc! Twierdzi, że jak jak wygra Kaczyński to… poleje się krew. „To człowiek obłąkany, pozostała mu tylko władza”

Maria Nurkowska to taka pisarka, która nie wiadomo z jakiego powodu uważa się za elitę? Ma siebie za bożyszcze wyznawców „totalnej opozycji”. Partii rządzącej szczerze nienawidzi i stara się za każdym razem straszyć jej oponentów, że mamy w kraju faszyzm a Kaczyński to niemal diabeł wcielony. Teraz zaatakowała PiS i wieszczy, że jak wygrają to poleje się krew.

Pisarka Maria Nurowska to kobieta z „klasą”, ostatnio stwierdziła, że „nie podaje ręki PiS-owcom”. Kolejnym wpisem udowadnia, że po nocach myśli tylko o partii rządzącej. Teraz wieszczy, że jak ponownie wygra partia Jarosława KAczyńskiego to poleje się krew.

„Kaczyński tak napiął strunę, że jeśli nasza strona nie wygra wyborów, może dojść do rozlewu krwi! On nie ma nic do stracenia, to człowiek obłąkany, pozostała mu tylko władza, ale my mamy rodziny,dzieci i wnuki!” – pisze w antypisowskim amoku na Facebooku.

Pisarka udostępniła przy okazji grafikę z „tercetem zła”, czyli Jarosławem Kaczyńskim, Mariuszem Kamińskim oraz Zbigniewem Ziobrą.

Źródło: Facebook: Maria Nurkowska