O. Gużyński to jeszcze katolicki duchowny? Teraz na łamach „GW” kpi z wiary chrześcijan

Dominikanin o. Paweł Gużyński chyba pomylił zawody. Jego akceptacja środowisk LGBT i lewicowych treści uderza w podstawy wiary. Teraz na łamach „Gazety Wyborczej” wprost atakował Kościół. Ostatnio został ukarany za wypowiedzi, w której domagał się dymisji metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego. Zakonnik miał udać się do klasztoru kontemplacyjnego na trzytygodniową pokutę.

W pewnym momencie po opowieściach jak to trafił do zakonu, po prostu zaczął atakować kościół katolicki.

„W systemie, który przedkłada lojalność nad prawość, strach musi kwitnąć. Niestety, Kościół systemowo sprzyja temu, że księża nie postępują jak ludzie wolni i rozumni” — stwierdził.

O. Gużyński stwierdził też, że Kościół powinien coś zaoferować środowiskom LGBT.

„W polskim Kościele nie doczekaliśmy się wciąż powszechnej akceptacji dla duszpasterstwa małżeństw niesakramentalnych, to co mówić o osobach o odmiennej orientacji seksualnej. Tymczasem dzisiejszy odpływ wiernych to również skutek braku propozycji dla środowisk LGBT”- dodał.

Czy Ty człowieku czytałeś Biblię? Człowieku odejdź z kościoła i zostań dziennikarzem „Gazety Wyborczej”, bo chyba pomyliłeś zawody…

Źródło: Gazeta Wyborcza