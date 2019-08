Oto jak polska policja rozprawiła się z młodym obrońcą wiary! Chłopak w pojedynkę i z krzyżem w ręku stanął naprzeciw marszowi LGBT [VIDEO]

Jakub Baryła z krzyżem w ręku kontra Marsz LGBT! Co robi „prawicowy” rząd PiS? Policja wynosi go siłą i daje mu mandat. Jednak Polacy i świat są zachwyceni postawą chłopaka.

Jakub Baryła, płomienny katolik z krzyżem w ręku starał się zatrzymać marsz LGBT w Płocku. Jego postawa stała się hitem w Polsce, ale stał się sławny również na całym świecie.

Tomasz Sommer, redaktor naczelny Najwyższego Czasu zauważył, że „nastolatek zniszczył sodomitom show”.

Tak nastolatek zniszczył sodomitom show. A niby dlaczego tylko lewactwo ma mieć prawo do takich happeningów? https://t.co/kznqCEhUVO — Tomasz Sommer (@1972tomek) August 11, 2019

Do całej sprawy wypowiedział się również na swoim Twitterze, lider Konfederacji Krzysztof Bosak.

„Lewica podnieca się tym, że w Płocku na kontrze były przeklinające dzieci. Złośliwie nazywa to „obroną wiary”. Prawda jest taka, że przeciw marszom LGBT protestują ludzie o b. różnej formacji. Przeklinające dzieciaki to przejaw „świeckiej formacji” a poniżej – formacji religijnej” – napisał.

Dodał także.

„Nie inaczej w Białymstoku: wykrzykujący wulgarne hasła to ci których protest był napędzany niechęcią a nie wiarą. Zaś ci co głównie modlili się w zgromadzeniu pod katedrą czy skandowali „Chrystus Król” – motywowani wiarą. Utożsamianie wszystkich anty-LGBT z wierzącymi to bzdura” – dodał.

„Tu macie nagranie z protestem tego chłopaka, Jakuba Baryły, tradycyjnego katolika, młodzieżowego radnego Płocka. Pełny spokój, ale też zdecydowanie i gotowość spokojnego poniesienia konsekwencji. Tak protestują wierzący ludzie”- zakończył lider Konfederacji.

Poniżej nagranie.

Tu macie nagranie z protestem tego chłopaka, Jakuba Baryły, tradycyjnego katolika, młodzieżowego radnego Płocka. Pełny spokój, ale też zdecydowanie i gotowość spokojnego poniesienia konsekwencji. Tak protestują wierzący ludziehttps://t.co/0mn1eLK3i5 — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) August 11, 2019

Źródło: Twitter