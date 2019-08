Przepowiednia o papieżu zapiera dech! Dramat rozegra się jeszcze W TYM ROKU?!

To jedna z najbardziej wstrząsających przepowiedni na nadchodzący rok, która teraz uwiarygadnia się w opinii zwolenników teorii spiskowych. Czy Papież Franciszek ma w tym roku umrzeć?

Jednym z najpopularniejszych jasnowidzów wszechczasów jest Nostradamus, który ponad 400 lat po swojej śmierci cieszy się dużą popularnością. Niektórzy powołują się na jego sprawdzone przepowiednie dotyczące rewolucji francuskiej czy wydarzeń XVIII wieku.

Jednak wizje na 2019 rok brzmią niewiarygodnie, a ta o śmierci papieża szczególnie. To jednak nie przeszkadza zwolennikom teorii spiskowych zauważać znaków, które potwierdzają to, co chcą żeby potwierdzały.

Przepowiednia dotycząca śmierci Papieża składa się właściwie z kilku etapów. Pierwszym z nich równoległe życie dwóch Papieży – obecnie mamy do czynienia z Benedyktem XVI, który zrezygnował z pełnionej funkcji i Franciszkiem, który został wybrany w 2013 roku.

Według jednej z interpretacji przepowiedni Nostramadusa, która jest dość niejasna, przed śmiercią papieża pojawia się motyw ucieczki. Włoska telewizja „Antena 3” uważa, że chodzi o morderstwo głowy Kościoła Katolickiego.

Tymczasem niedawno jak grom z jasnego nieba buchnęła kolejna informacja, która z pewnością tylko podkręci spekulacje. – Amerykański kardynał Kevin Joseph Farrell został mianowany przez papieża Franciszka Kamerlingiem Świętego Kościoła Rzymskiego – poinformował Watykan.

Kamerling zarządza sprawami zwyczajnymi Kościoła i dobrami Stolicy Apostolskiej, a także administracją Watykanu w okresie wakatu, czyli po śmierci papieża. Czyżby wybór nowego Kamerlinga był zwiastunem zmian na Stolicy Piotrowej?