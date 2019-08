Richard Gere zachęca by przyjmować uchodzćów z Afryki [VIDEO]

Richard Tiffany Gere cieszy się, że do Europy napływają masowo nielegalni imigranci. Nagrał sobie z nimi nagranie ukazujące ich przybycie w pozytywnym aspekcie i rozpacza, że jedna z łodzi została zawrócona.

Richard Gere to światowej sławy aktor i producent filmowy. Zasłynął m.in. rolą Dawida w filmie „Król Dawid” oraz zakochanym w prostytutce bogaczem w filmie „Pretty Woman”. Wielkim sukcesem była także jego rola adwokata w musicalu „Chicago”.

Teraz aktor także postanowił zostać adwokatem, ale w rzeczywistości. W krótkim nagraniu na imigranckiej łodzi wychwala nielegalną migrację i przekonuje, że należy przyjmować nachodźców.

– Jedna z łodzi została zawrócona przez libijską marynarkę. Nie wiemy, co się z nią stało. Dwie zostały ocalone – powiedizał Gere.

– Ludzie, których widzicie tutaj są tu dzięki otwartym ramionom. Najważniejsze dla nich to dotrzeć do wolnego portu, wylądować i zacząć nowe życie – dodał aktor.

Here is Richard Gere telling Africans that they should invade Europe. :-( pic.twitter.com/zYtSY3oNCS

— Eddie Donovan, Ph.D. 🇺🇸 (@EddieDonovan) August 9, 2019