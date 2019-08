Rosjanie wybrali najpiękniejszą mężatkę w kraju! „Pani Rosja” ma 33 lata i wspiera niepełnosprawne dzieci

33-letnia Jekaterina Niszanowa z Gelendzik, została wybrana najpiękniejszą mężatką Rosji. Nowa „Pani Rosja” weźmie udział w we światowym konkursie „Mrs. Globe”

Zwyciężczyni rosyjskiego konkursu wzięła w nim udział przypadkowo, za radą swojej przyjaciółki.

Ona jak twierdzi, biorąc udział w konkursie, chciała zwrócić uwagę na niepełnosprawne dzieci. „Mam wielką misję, chcę porozmawiać o tym problemie. Pomóżcie takim rodzinom, dawajcie dobro” – powiedziała.

Na swojej stronie na Instagramie nowa „Pani Rosja” napisała, że ​​czuje szczęście, radość, dumę z siebie i że jest tak wzruszona, że nie jest w stanie przekazać uczuć, których doświadczyła po wygraniu konkursu.

Finał odbył się w sobotę 10 sierpnia w Moskiewskim Centrum Folklorystycznym. O tytuł walczyło 27 finalistek. Tematem konkursu w 2019 roku została ogłoszona przestrzeń. Finalistki były oceniane przez jury w skład którego wchodzili m.in. projektant mody Wiaczesław Zajcew, piosenkarka Katia Lel, i „Mrs. Russia 2010” Alisę Kryłową oraz inni.

„Pani Rosja” to coroczny konkurs piękności. Mogą w niej uczestniczyć Rosjanki w wieku od 22 do 43 lat, które mają w dowodzie osobistym pieczęć potwierdzającą małżeństwo i co najmniej jedno dziecko.

Źródło: Lenta.ru