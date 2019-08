Światowi eksperci pod wrażaniem potężnej broni Putina! Jej użycie będzie tragiczne dla świata. „To prawdziwy zabójca” [VIDEO]

W ostatnich dniach Biuro Projektowe Suchoj na swoje 80-lecie poinformowało, że rozpoczyna seryjną produkcję myśliwców Su-57. Są to maszyny najnowszej generacji. Nowy element rosyjskiego lotnictwa szybko trafił pod lupy ekspertów z całego świata. Trzeba przyznać, że większość jest pod sporym wrażaniem możliwości supermyśliwca.

Su-57 to samolot 5. generacji, jest uniwersalny i może skutecznie zdobywać przewagę w powietrzu, przechwytywać małe cele z wypełnieniem misji na obiektach naziemnych. „Samolot ma wszystkie cechy piątej generacji – zmniejszoną widoczność radarową, kołowy ogląd stacji radarowych, zdolność do zintegrowania operacji powietrznych w jednej przestrzeni informacyjnej, zwrotność i inteligentne oprzyrządowanie pokładowe” – podaje portal pl.sputniknews.com.

Eksperci z portalu china.com zwrócili uwagę, że w przypadku samolotów 5. generacji „niewykrywalność jest wymogiem obowiązkowym”. W tym elemencie zdolności rosyjskiej maszyny miały pozostawiać wiele do życzenia. Okazuje się jednak, że konstruktorzy mieli sobie poradzić z tym problemem dzięki zastosowaniu kilku nowoczesnych elementów: materiałów kompozytowych, nowoczesnej technologii klejenia dużych paneli czy nałożeniu specjalnej powłoki na korpus samolotu.

Su-57 wyróżnia się superzwrotnością. Pod tym względem maszyna została doceniona przez Chińczyków.

Z kolei zdaniem włoskiego portalu militarnego „Gli Occhi della Guerra” minusem konstrukcji jest przede wszystkim silnik. Docelowo Su-57 ma być wyposażony w turboodrzutowy „Izdelije 30”. Te silniki będą jednak instalowane najwcześniej w 2023 roku. Niemniej nawet ze starszym napędem samolot zaliczany jest do klasy 5. generacji.

Samolot dysponuje też systemem radarowym o bardzo dalekim zasięgu, który umożliwia zarówno komputerowi jak i pilotowi uzyskać niemal pełną widoczność. „Informacje o celach są wyświetlane na wielofunkcyjnych wyświetlaczach w kokpicie i na wskaźniku na przedniej szybie samolotu, a także mogą być przekazywane do innych odbiorców informacji – samolotów, kwatery głównej, pocisków, sił lądowych. Jednym słowem dla każdego, kto ma dostęp do pola bitwy informacyjnej” – informuje „Sputnik”.

Wielozadaniowy produkt pracowni Suchoja dysponuje dwoma wewnętrznymi przedziałami broni. Pierwszy to przedział brzuszny, gdzie zainstalowane zostały pociski dalekiego i średniego zasięgu. Mogą być użyte przeciwko celom zarówno naziemnym jak i powietrznym. W kolejnym znajdują się dwa węzły na pociski bojowe o krótkim zasięgu.

„Aby zrealizować dalekosiężne, faktycznie strategiczne misje dla samolotu, zmodernizowano taktyczne rakiety przelotowe H-59MK2 typu powietrze-ziemia, które z powodzeniem przetestowano w Syrii. Biorąc pod uwagę zasięg Su-57, takie pociski mogą być wykorzystywane do trafiania strategicznie ważnych celów w odległości do 2000 km od lotniska samolotów szturmowych” – podaje „Sputnik”.

„Niemiecka gazeta Stern zwraca uwagę, że stosunkowo niska cena Su-57 może sprawić, że maszyna stanie się bardzo atrakcyjnym kąskiem na rynku broni. – Rozwój samolotów piątej, a następnie szóstej generacji jest kluczowy, jeśli Rosja nadal chce zwiększać eksport broni. Najwyraźniej Kremlowi podczas nowych negocjacji udało się obniżyć cenę samolotów o 20 proc.” – zauważają niemieccy eksperci.

Przy cenie 31 mln euro za maszynę oferta Su-57 może być hitem na rynku. Przewiduje się, że do Suchoja zgłoszą się Iran, Turcja i Indie.

Starcie z F-22 Raptor

Su-57 został oceniony przez Kyle Mizokamiego z San Francisco na łamach „The National Interest”. Przy tej okazji porównał rosyjską superkonstrukcję do jednego z jej amerykańskich przeciwników w tej klasie F-22.

– Jak radzą sobie w walce F-22 i Su-57? Konstrukcje obu samolotów pozwalają im na uzyskanie przewagi na różnych polach. Uzbrojenie Su-57 umożliwia eliminację zagrożenia na długich dystansach. Jednak żeby to było skuteczne, radar Su-57 musi być w stanie wykrywać obiekty normalnie niewykrywalne dla radarów na dłuższej odległości. Dzięki naciskowi kładzionemu na jego prędkość, może on reagować niezwykle szybko, co jest ważne również w przypadku, w którym należy się wycofać z bitwy, której wygrać nie można. Gdy dwa myśliwce znajdą się naprzeciw siebie, kombinacja zwinności i umiejętności szybkiego wykrywania przeciwnika zrobi z Su-57 prawdziwego zabójcę – ocenił.

Swój artykuł Mizokami zakończył stwierdzeniem, że starcie tych maszyn byłoby spotkaniem na polu walki dwóch godnych przeciwników, spotkaniem które z pewnością przeszłoby do historii, ale prawdopodobnie miałoby tragiczne skutki dla całego świata.

Starcie z F-35

Co z rywalizacją Su-57 z innym amerykańskim myśliwcem 5. generacji, czyli F-35? Eksperci twierdzą, że takie porównania są bardzo niewdzięczne i trudne do wykonania. Niemniej elementami, w których przeważa rosyjska maszyna to szybkość i zasięg. Poza tym produkt pracowni Suchoja w walce w zwarciu biorąc pod uwagę superzwrotność ma dużo większe szanse na sukces. Należy jednak pamiętać, że amerykańscy piloci doskonale znają już swoje F-35, w przeciwieństwie do Rosjan, którzy dopiero będą uczyć się obsługi nowych maszyn.

Zgodnie z umową podpisaną pod koniec czerwca między rosyjskim ministerstwem obrony a firmą Suchoj, do końca 2028 roku do baz lotniczych Kremla trafi 76 takich maszyn.

Źródła: defence24.pl, „Stern”, kresy.pl, „The National Interest”, „Gli Occhi della Guerra”, pl.sputniknews.com