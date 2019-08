Szok. Kukiz niechcący przyznał się, że ktoś „pomógł” mu w zebraniu list do uniowyborów? Ten wpis wiele mówi

Na Pawła Kukiza wylała się ostra fala hejtu. „Antysystemowiec” wszedł w polityczny mariaż z PSL. Odpowiadając na ataki internautów chyba jednak napisał „trochę” za dużo.

Na Pawle Kukizie i jego ruchu Kukiz’15 internauci nie pozostawiają suchej nitki. Oto bowiem lider „antysystemowego” ruchu będzie startował z list PSL.

Ale nie tylko szeregowi internauci o tym mówią. Zarzuty czynią mu politycy, a także media. Wczoraj pokazaliśmy, jak „antysystemowo” głosują posłowie byli i obecni w Kukiz’15, gdzie to PiS i PSL dyktują im sposób działania.

– Ja rozumiem, że niektórzy pękają „na robocie”, jak to się mówi u nas na ulicy, i przyłączają się do tego, kto grabi. Spoko (…), ale skończyłeś się Paweł, zanim się jeszcze zacząłeś – cytuje wp.pl wypowiedź posła Piotra Liroya-Marca.

Kukizowi puściły nerwy i postanowił odnieść się szczerze do zarzutów. I padło kilka słów za dużo.

– Z całą pewnością zrobiłem dobrze. Zresztą – innej drogi nie było. W życiu- bez pieniędzy i struktur- (a nie byłem w stanie ich założyć bo … nie brałem pieniędzy subwencyjnych) nie zebrałbym nawet potrzebnych do rejestracji listy podpisów. A co dopiero kampania, na którą partie posiadają dziesiątki milionow a stan naszego konta jest zerowy – napisał na Facebooku Kukiz.

Spekulacje, że Kukiz’15 nie zbiera samodzielnie podpisów przebijały się mocno do opinii społecznej przed uniowyborami. W kwietniu oficjalnie powiedział o tym Konrad Berkowicz.

– W kuluarach huczy, że PiS pomaga zbierać KUKIZ podpisy a tymczasem „Sieci” promuje Pawła Kukiza i sugeruje koalicję – napisał 11 kwietnia Berkowicz. Kukiz’15 zaprzeczyło tym doniesieniom.

Czy przypadkiem jednak teraz nie potwierdził, że ruch Kukiz’15 miał jakąś inną „pomoc” w zbieraniu podpisów do wyborów do unioparlamentu? Warto też przypomnieć uwagę Tomasza Sommera – skoro nie ma nadal struktur, to co on robił przez cztery lata?

– Jak czytam te żale Kukiza, Apela i innych, że musieli do PSL bo by nie zebrali podpisów to zastanawiam się nad jednym: czy oni naprawdę sądzili, że polityka polega na tym, że się kasuje 15 tys. i siedzi w hotelu? Co oni robili przez 4 lata. Dlaczego nie zbudowali struktur? – napisał Sommer.

