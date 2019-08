Tragiczne skutki powodzi w Indiach. 144 osoby nie żyją, setki tysięcy ewakuowanych [VIDEO]

Już co najmniej 144 osoby poniosły śmierć na południu i zachodzie Indii w wyniku powodzi spowodowanych deszczami monsunowymi – poinformowały w niedzielę indyjskie władze. Setki tysięcy osób zostało ewakuowanych.

Stan Kerala – popularny wśród turystów region na południu Indii – należy do najbardziej dotkniętych przez żywioł obszarów; wskutek powodzi śmierć poniosło tam 67 osób.

– Co najmniej 165 tysięcy osób zostało przeniesionych do 1318 centrów pomocowych rozmieszczonych w czternastu dystryktach stanu – powiedział agencji AFP funkcjonariusz policji z Kerali. Dodał, że zła pogoda i uszkodzona infrastruktura utrudniły akcje ratownicze. W operacjach brały udział zespoły ratunkowe, marynarka wojenna i siły powietrzne.

W sąsiednim stanie Karnataka w wyniku powodzi śmierć poniosły 34 osoby, a co najmniej 14 osób zaginęło. – Uratowaliśmy około 480 tysięcy osób, ponad 50 tysięcy zwierząt i zbudowaliśmy około 1100 obozów, w których przebywa ponad 300 tysięcy osób – powiedział przedstawiciel lokalnych władz. Według niego co najmniej 136 dróg i autostrad na obszarze całego stanu zostało uszkodzonych lub zalanych.

Tymczasem zmniejszyły się opady w stanie Maharasztra w zachodnich Indiach, ale w niektórych zbiornikach w regionie utrzymuje się rekordowy poziom wody. – Jest to bezprecedensowa sytuacja, oczekujemy, że przepływy zmniejszą się za cztery do pięciu dni, jeśli nie będzie już padać – powiedział przedstawiciel władz.

Według mediów w stanie Maharasztra, gdzie kilka dużych miast zostało zalanych, śmierć poniosło co najmniej 27 osób.

W wyniku wypadków spowodowanych ulewnymi deszczami w stanie Gudźarat w zachodnich Indiach, rodzinnym stanie indyjskiego premiera Narendry Modiego, zginęło co najmniej 16 osób.

