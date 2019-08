Trener Heynen i siatkarze o meczu z Francją. „Najlepszy mecz w sezonie”

Trener naszej reprezentacji Vital Heynen i siatkarze uczestniczący w meczu z Francją, który szeroko otwiera nam drzwi do udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 2020 r. udzielili swoich wypowiedzi.

„To był nasz najlepszy mecz w tym sezonie” – powiedział trener i dodał „Trudno jednak porównywać poszczególne spotkania. Przykładowo spotkanie z Brazylijczykami w Final Four Ligi Narodów w Chicago było świetne. W meczu z Francuzami jednak ciążyła na nas presja i moi zawodnicy sobie z tym poradzili wspaniale. Nie mamy jednak jeszcze kwalifikacji. MVP tego meczu była publiczność. To wspaniałe miejsce do gry”

Kapitan drużyny Michal Kubiak: „Wszyscy zagraliśmy bardzo dobre zawody. Oczywiście, przydarzyły się błędy. Ale przy decyzjach, które podejmowaliśmy te błędy muszą być. Siatkówka jest grą błędów. Tych błędów mieliśmy dziś stosunkowo mało. Moim zdaniem graliśmy dziś dobrze i przede wszystkim spokojnie. Uważam, że jesteśmy przygotowani dobrze. Awansu jeszcze nie mamy. Potrzebujemy jeszcze wygranego meczu. Skoncentrujemy się teraz na tym, byśmy zagrali dobrze i jutro cieszyli się z przepustki na igrzyska”.

Atakujący Maciej Muzaj: „Wszyscy wykonaliśmy bardzo fajną robotę. Popełnimy mało błędów i wygrywamy, więc to się sprawdza. Starałem się pomagać, jak tylko mogłem, drużynie, która dziś zagrała niesamowicie w bloku, w ataku, na zagrywce i w obronie. To była mega przyjemność grać w tym zespole. Wiedziałem, że będzie to ciężkie spotkanie, ale też wiedziałem, że damy z siebie wszystko i że będzie to dobry mecz z naszej strony. Byliśmy dobrze przygotowani. Pytaniem pozostawało, jak zagrają Francuzi”.

Środkowy Mateusz Bieniek: „”Wygraliśmy z bardzo trudnym przeciwnikiem bardzo zdecydowanie i jesteśmy już blisko wywalczenia kwalifikacji olimpijskiej. Przede wszystkim graliśmy znakomicie w bloku i obronie. Przewyższaliśmy naszych rywali w tych elementach znacząco, a bronić lepiej od Francuzów to wielka rzecz”.

