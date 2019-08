Wałęsa na wakacjach. Jest jacuzzi z bąbelkami i próba odlotu. Internauci mają ubaw [FOTO]

Lech Wałęsa korzysta z lata. W wakacje udał się na wycieczkę w wiele miejsc. Wszystko oczywiście dokładnie dokumentuje zdjęciami i dzieli się nimi na Facebooku. Internauci mają używanie.

Od dawna pojawiały się apele, by po odkryciu przez Wałęsę mediów społecznościowych zabrać mu klawiaturę. Niestety, nie posłuchał. Stąd też bardzo różne i nie zawsze przemyślane zdjęcia czy wpisy trafiają do sieci na własne życzenie byłego prezydenta.

Jednym z ostatnio popularniejszych zdjęć Wałęsy jest to, na którym leży w spiętej formie. Ma na sobie specjalny kombinezon. – Nie mogę odlecieć – żali się. – Pan już dawno odleciał. Może to jest właśnie czas żeby wrócić na ziemie – pisze Maciek. – Można by rzec, że to zdjęcie wspaniale odzwierciedla groteskowość tego profilu „FB” i postaci na niej zawartej. Nie wiadomo tylko czy się śmiać, czy płakać? – pyta Marcin.

Na innym siedzi z naburmuszoną miną w jacuzzi. Żartów o „bąbelkach” nie trzeba przytaczać.

Nie zabrakło też oczywiście zdjęć z pięknymi – i nie tylko – kobietami.

Co ciekawe, na prawie każdym zdjęciu Wałęsa jest w koszulce „Konstytucja”. Trzeba przyznać, że dziadek jest uparty…