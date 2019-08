Wicepremier Salvini szydzi z Richarda Gere wspierającego przemyt ludzi. „Niech zabiera imigrantów swym prywatnym samolotem” [WIDEO]

Wicepremier Salvini zakpił z hollywoodzkiego gwiazdora, który chce by Europa przyjmowała nielegalnych imigrantów. Zaproponował, by Gere zabrał ich do swej rezydencji.

69-letni Richard Gere pojawił się na pokładzie statku „open Arms”, którym do Europy szmuglowani są nielegalni imigranci. Jednostka od kilku dni pływa po Morzu Śródziemnym z nielegalnymi imigrantami na pokładzie.

Na statku Gere nagrał krótki film, w którym prosił o wspieranie przestępczych organizacji zajmujących się przemytem i i współpracujących z handlarzami niewolnikami.

Hollywoodzki gwiazdor zaatakował też wicepremiera Włoch, który zaprowadza restrykcyjną politykę imigracyjna i walczy ze szmuglerami. Gere powiedział, iż włoski rząd „demonizuje ludzi”, którzy szukają bezpiecznego życia.

Na krytykę szybko zareagował wicepremier Salvini. Początkowo przywódca Ligi pytany przez nie bardzo wiedział o co chodzi, więc życzył aktorowi złapania opalenizny i udanej podroży.

Potem zaś skomentował: Bardzo dziękujemy hojnemu milionerowi, że tak bardzo troszczy się o imigrantów z „Open Arms””. Może zabrać ich do Hollywood, swoim prywatnym samolotem, wszystkich ludzi na pokładzie i wspierać ich w swoich willach. Dziękuję, Richard! – skomentował Salvini.

Wicepremiera wsparli internauci publikując zdjęcia posiadłości gwiazdora, w której z pewnością pomieściłoby się 180 imigrantów ze statku.

