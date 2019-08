Zamieszki na Świętym Wzgórzu w Jerozolimie. Policja otworzyła ogień do muzułmanów [VIDEO]

Pomiędzy izraelską policją a muzułmanami modlącymi się w niedzielę na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie podczas święta Eid al-Adha doszło do starć. Palestyńscy lekarze poinformowali, że w starciach co najmniej 14 osób zostało rannych, w tym jedna poważnie.

Według świadków co najmniej dwie osoby zostały aresztowane.

Policja poinformowała, że przy meczecie Al-Aksa w Jerozolimie zebrały się w niedzielę dziesiątki tysięcy muzułmanów na modły w związku ze Świętem Ofiarowania Eid al-Adha, jednym z najważniejszych w islamskim kalendarzu. Tego samego dnia Żydzi obchodzą dzień postu i żałoby z powodu zniszczenia dwóch świątyń biblijnych, które stały na Wzgórzu Świątynnym w czasach starożytnych.

Według relacji „Bloomberga” policja na teren świątyni wpuściła jedynie Żydów. W odpowiedzi muzułmanie krzyczeli „Allah Akbar” i rzucali w policję kamieniami, krzesłami i innymi przedmiotami. Służby mundurowe Izraela otworzyły ogień, strzelały gumowymi kulami oraz używały granatów hukowych.

💔 Heartbreaking.. .

Palestinian child cry while escaping from Israeli soldiers grenades after storming #AlAqsa mosque compound in the first day of Al #Adha #Eid. #DomeOfTheRock #Jerusalem #FreePalestine 🇵🇸 #Palestine #BoycottIsrael #BDS #Google #CNN #BBC #FoxNews #MSNBC pic.twitter.com/CAy1N0OjSh

— Eddie DiFruscia (@heavyed65) August 11, 2019