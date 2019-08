Ziemkiewicz bez litości o „laniu krwi” Nurowskiej: Rozumiem, że się biedaczka pochlasta

Lewacka pisarka i jedna z idolek fatalnej opozycji napisała, że w razie braku zwycięstwa „ich strony” w Polsce „poleje się krew”. Owszem, obecny rząd przydałoby się ściągnąć jak najszybciej, ponieważ funduje nam europejską Wenezuelę, ale na pewno nie dokona się to pod egidą PO, która przecież robiła dokładnie to samo co PiS z minimalnie mniejszą bezczelnością.

– Kaczyński tak napiął strunę, że jeśli nasza strona nie wygra wyborów, może dojść do rozlewu krwi! On nie ma nic do stracenia, to człowiek obłąkany, pozostała mu tylko władza, ale my mamy rodziny,dzieci i wnuki – napisała na Facebooku Maria Nurowska.

Do tego wpisu odniósł się się Rafał Ziemkiewicz.

– Pani Nurowska zapowiada, że jeśli anty-PiS przegra wybpry to „poleje się krew”. Rozumiem, że się biedaczka pochlasta – skomentował na Twitterze Rafał Ziemkiewicz.

– Może nawet w większym towarzystwie antypisowskich maniaków – wyraził nadzieję Ziemkiewicz.

– Cóż, mówiąc słowami Farquada: „to ofiara, na którą jesteśmy gotowi” – podsumował.