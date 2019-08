Afera z Kuchcińskim zaszkodziła PiS-owi? Są najnowsze wyniki sondażu

Koalicja Europejska musi być rozczarowana. Kolejny sondaż potwierdza, że afera związana z byłym już marszałkiem Sejmu nie zaszkodziła PiS-owi. Pierwszy sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” po wybuchu sprawy lotów Marka Kuchcińskiego to potwierdza.

Zjednoczona Prawica, której trzonem jest PiS, może liczyć na 41,2 proc. poparcia, co daje 243 mandaty i samodzielną większość w Sejmie. W stosunku do lipcowych badań tej sondażowni poparcie dla zmniejszyło się tylko nieznacznie. W lipcu było od 42,6 proc do 43,2 proc.

Koalicję Obywatelską (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, samorządowcy) poparło 27 proc. ankietowanych.

Na lewicę (SLD, Wiosna, Razem) chce głosować 11,6 proc. Koalicja Polska (PSL, Kukiz’15) ma poparcie 6,5 proc.

Konfederacja uzyskała poparcie 2,8 proc. ankietowanych Bezpartyjni samorządowcy 1,8 proc poparcia.

Rozkład mandatów wyglądałby następująco: PiS – 243 mandaty,

Koalicja Obywatelska 151 mandatów,

Lewica 45 mandatów,

Koalicja Polska – 20 mandatów. Mniejszość niemiecka – 1 mandat.

Źródło: „Rzeczpospolita”