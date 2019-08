Burza w sieci. Czy Kurski toleruje pedofilskie zachowania w swojej telewizji? [WIDEO]

W internecie rozpętała się prawdziwa burza po tym jak opublikowano fragment nagrania z koncertu disco polo transmitowanego przez TVP. Wokalista śpiewając skierował obleśne słowa pod adresem małej dziewczynki.

„Umiesz kręcić pupą i fajnie ruszasz się” – tak śpiewał małej dziewczynce wokalista zespołu disco polo na koncercie transmitowanym przez TVP.

Ten fragment programu wywołał ogromne oburzenie i internautów i pobudził ich do pytania: Czy prezes Kurski wie co się wyprawia w kierowanej przez niego telewizji?

Scenka jest rzeczywiście dość obrzydliwa. To być może tylko beznadziejnie głupie, bezmyślne zachowanie wokalisty. Ale władze publicznej telewizji rzeczywiście nie panują nad tym jakie osoby są w TVP lansowane. Do prowadzenia koncertów i programów zatrudnia się celebrytki publicznie wychwalające aborcję, czy aktorów promujących ideologię LGBTVP.

Obleśnego zachowania nie bronią nawet wielbiciele PiS, którzy wiedzą jakim propagandowym orężem jest dla Kaczyńskiego TVP

Przepraszam ale ja już rzygam jak trafiam na disco polo w polskiej tvp🤮 Czy ktoś może mi wytłumaczyć co miał na myśli wykonawca tego gówna śpiewając do małej dziewczynki tekst: "Umiesz kręcić pupą i fajnie ruszasz się Obiektem pożądania właśnie stałaś się." ?? #oglupianiePolaków pic.twitter.com/aRnKPuWmnR

seksualizacja dzieci by @kurskipl @pisorgpl to jest misja telewizji publicznej 🤦‍♀️

Wczoraj widziałem tego Szymkowiaka i tak bardzo spedalonego, zrobionego na babo chłopa jak wczoraj go jeszcze nigdy nie widziałem.

No i widać ten filmik to nie przypadek pic.twitter.com/W0g7aDkORE

— Hasztag (@Hasztag5) August 12, 2019