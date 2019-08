Hakerzy mogą zaatakować najnowszego Windowsa! Ponad 40 sterowników zawiera luki bezpieczeństwa

Ponad 40 sterowników dla Windowsa do sprzętów produkowanych przez 20 popularnych firm takich jak ASUS, Toshiba, NVIDIA czy Huawei zawiera luki bezpieczeństwa – wynika z badania przeprowadzonego przez amerykańską spółkę Eclypsium.

Według autorów analizy, wszystkie sterowniki, w których wykryto podatności, zostały certyfikowane przez firmę Microsoft.

Korzystanie z nich może jednak pozwolić potencjalnym cyberprzestępcom na nieuprawnione zdobycie szeregu przywilejów dostępowych na komputerze ofiary. Hakerzy mogą w ten sposób m.in. odczytywać i modyfikować zadania wykonywane przez procesor, zyskać kontrolę nad rejestrami kontrolnymi bądź też nad pamięcią fizyczną czy wirtualną w jądrze systemu – ostrzegają specjaliści.

Eclypsium podkreśla, że potencjalni hakerzy – jeśli wykorzystają możliwości dawane przez luki bezpieczeństwa sterowników – mogą nawet uzyskać w atakowanym systemie przywileje dostępowe znacznie wykraczające poza uprawnienia, którymi dysponują użytkownicy z kontami administratora. Cyberprzestępcy może m.in. pozyskać dostęp do interfejsów oprogramowania sprzętowego, a także do BIOS-u.

W przypadku wadliwych sterowników do kart sieciowych, według ekspertów możliwa jest sytuacja, w której hakerzy zyskają przy użyciu odpowiedniego złośliwego oprogramowania dostęp do danych przesyłanych w ramach sieci, do której podłączony jest atakowany komputer. Możliwe ma być również przeprowadzenie ataku typu DoS (Denial of Service, odmowy dostępu).

Po zainstalowaniu złośliwego oprogramowania na komputerze użytkownika atakujący mogą wykorzystać je do skanowania maszyny w poszukiwaniu wadliwych sterowników, a dzięki nim – przejąć kontrolę nad systemem. Mogą też – o ile sterowniki na atakowanym komputerze nie zawierają podatności bezpieczeństwa – podmienić je na takie, które mają luki pozwalające na dokonanie dalszych manipulacji.

Według Eclypsium problem dotyczy sterowników do urządzeń takich firm, jak m.in.: Toshiba, SuperMicro, Realtek Semiconductor, Phoenix Technologies, NVIDIA, Micro-Star International (MSI), Intel, Insyde, Huawei, GIGABYTE, Getac, EVGA, Biostar, ATI Technologies (AMD), ASUSTeK Computer oraz ASRock.

Źródło: PAP