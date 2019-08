Gubernator stanu Illinois podpisał rozporządzenie nakazujące od przyszłego roku nauczania o historii LGBTCNN. Szkoły mają wprowadzić lekcje pokazujące wkład homoseksualistów, biseksów i zmiennopłciowców w amerykańska kulturę i historię.

Gubernator Pritzker z Partii Demokratycznej zobowiązał wszystkie szkoły utrzymywane ze środków publicznych do wprowadzenia zajęć o historii LGBTLSD. Oprócz tego wszystkie szkoły w tym niepubliczne otrzymają też fundusze na zakup „niedyskryminacyjnych i sekularystycznych” podręczników. Uczniowie którzy nie przejdą kursu LGBTTVN nie otrzymają świadectwa ukończenia szkoły.

„Nauczanie historii w szkołach publicznych obejmuje badanie roli i wkładu lesbijek, gejów, osób biseksualnych i osób zmiennopłciowych w historię tego kraju i tego państwa. Nauczanie historii obejmie także badanie roli związków zawodowych i ich interakcji z rządem w budowaniu systemu wolnych przedsiębiorstw. Żaden uczeń nie może ukończyć ósmej klasy ,żadnej szkoły publicznej, o ile nie przejdzie takiego kursu historii Stanów Zjednoczonych i nie udowodni, że posiada wszechstronną wiedzę na ich temat” – można przeczytać w rozporządzeniu.

Zgodnie z przepisami państwowa Rada Edukacji jest teraz upoważniona do „corocznego publikowania listy podręczników autoryzowanych do zakupu” oraz „jest upoważniona do zapewnienia corocznych funduszy szkołom publicznym na zakup właściwych podręczników.

– Jednym z najlepszych sposobów przezwyciężenia nietolerancji jest edukacja i kontakt z różnymi ludźmi i punktami widzenia – powiedziała senator stanu Heather Steans. – Inkluzywny program nauczania nie tylko nauczy dokładnej wersji historii, ale także promuje akceptację społeczności LGBTQ.

– Mam nadzieję, że uczenie studentów o cennym wkładzie, jaki osoby LGBTQ wniosły w całej historii, stworzy bezpieczniejsze środowisko, z mniejszą liczbą przypadków prześladowania – powiedziała Steans komentując podpisanie rozporządzenia. – Dzieci i młodzież LGBTQ będą także mogły zdobywać nowe wzory do naśladowania, które dzielą się z nimi doświadczeniami życiowymi.

Steans w 2013 roku przeforsowała uznanie w stanie Illinois związków homoseksualnych za małżeństwa i przyznanie im prawa do adopcji dzieci