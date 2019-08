Kredyty Polaków rosną ponad miarę. W ciągu trzech miesięcy nasze długi w bankach zwiększyły się o 16 mld zł

Banki udzieliły w II kwartale br. 59,3 tys. kredytów mieszkaniowych o wartości ponad 16,4 mld zł – informuje Związek Banków Polskich.

Z zaprezentowanego przez ZBP raportu Amron-Sarfin wynika, że banki przyznały aż o 20,95 proc. kredytów więcej w stosunku do poprzedniego kwartału.

– Poziom akcji kredytowej w II kwartale 2019 roku był najwyższy od 42 kwartalnych obserwacji publikowanych w naszych raportach. Wartość udzielonych kredytów w wysokości 16,5 mld zł osiągnęła poziom z III kwartału 2008 r. – ostatniego kwartału przed dotarciem do Polski kryzysu subprime – powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych ZBP Jacek Furga.

Od kwietnia do czerwca br. kredytobiorcy zawarli 59 tys. 321 nowych umów kredytowych z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. To o 17,24 proc. (8.721 umów) więcej w odniesieniu do pierwszego kwartału 2019 r.

Średnia wartość kredytu mieszkaniowego po II kw. wyniosła 276 tys. 622 zł, czyli więcej o 8.487 zł (3,17 proc.) niż przed trzema miesiącami wcześniej.

Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega przed niebezpiecznym poziomem zadłużenia Polaków.

– Szczególnej uwagi ze strony banków i klientów wymagają długoterminowe kredyty o wysokiej relacji miesięcznej raty do dochodu netto. Należy mieć na uwadze, że silne wzrosty cen mogą prowadzić do nadmiernego zadłużenia części gospodarstw domowych – alarmuje.

