Muzułmanie w Polsce przyznają się do łamania prawa. Ubój rytualny i tajne spotkanie w rzeźniach [FOTO]

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (na szczęście) barbarzyński ubój rytualny jest zakazany. Niestety okazuje się, że istniejące w Polsce gminy muzułmańskie chcą być nie fair wobec naszego prawa i potajemnie umawiają się z rzeźnikami na zakazane praktyki, tym samym omijając przepisy.

Tajne spotkanie w rzeźniach organizowane po to, aby w bestialski, barbarzyński i niehumanitarny sposób mordować zwierzęta – brzmi to jak opis jakiegoś horroru o satanistach.

Niestety okazuje się, że to nie film, a rzeczywistość. Takiego procederu ponoć dopuszczają się mieszkający w naszym kraju Muzułmanie.

Co więcej, niektórzy nie dość, że sami się do tego przyznają w mediach społecznościowych, to jeszcze szukają w Internecie ludzi, którzy mogliby im pomóc w popełnieniu przestępstwa.

Nie wiadomo czy Facebook, który z taką zawziętością śledzi i cenzuruje polskie strony prawicowe już zajął się tą sprawą.

Gdzie podziali się obrońcy zwierząt? Czy polskie organy ścigania już działają? Czy też zostanie to puszczone tym ludziom płazem?

Dowód:

Źródło: Facebook