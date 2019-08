Nie żyje syn byłego posła PO. 14-latek zginął tragicznie. Poruszający wpis polityka

W wypadku podczas jazdy kładem tragicznie zmarł syn byłego posła Platformy Obywatelskiej, Damiana Raczkowiskiego. 14-latek prawdopodobnie jechał bez kasku.

Rodzina Damiana Raczkowskiego jest w żałobie. Były poseł V, VI i VII kadencji Sejmu stracił w wypadku 14-letniego syna.

Do tragicznego zdarzenia doszło w Dolistowie Nowym niedaleko Białegostoku. Z nieustalonych dotychczas przyczyn nastolatek stracił panowanie nad kładem i wjechał do rowu. Doznał licznych obrażeń, nie udało się go uratować.

Jak donosi „Kurier Poranny”, syn posła jechał wraz ze swoimi przyjaciółmi. Wszyscy poruszali się bez kasków. Pozostali odnieśli jedynie lekkie obrażenia.

Damian Raczkowski opublikował na swoim Facebooku poruszający wpis, w którym pożegnał syna. Kondolencje płyną z całej Polski. Świeć Panie nad jego duszą.