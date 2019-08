To już pewne! Janusz Korwin-Mikke otworzy warszawską listę Konfederacji w wyborach do parlamentu, które odbędą się 13 października. Stolica to jedno z najbardziej prestiżowych miejsc, gdzie rywalizują liderzy swoich ugrupowań.

Tym samym pewnym jest, że Janusz Korwin-Mikke powalczy bezpośrednio m.in. z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, a także byłym członkiem PZPR Włodzimierzem Cimoszewiczem, który wystartuje z list Koalicji Obywatelskiej.