Sensacyjne doniesienia! Zaskakujące nazwisko wśród kandydatów fatalnej opozycji na Prezydenta?

– Wśród wymienianych w Platformie potencjalnych kandydatów tej partii na prezydenta zdecydowanie największą popularnością cieszy się Rafał Trzaskowski, ale Adam Bodnar może się okazać czarnym koniem wewnątrzpartyjnych przymiarek – czytamy na portalu „Wprost”.

Portal relacjonuje badanie, jakie dla tygodnika przeprowadzono na panelu Ariadna na grupie 1056 osób powyżej 18 roku życia. Respondentów zapytano czy ich zdaniem „Donald Tusk wystartuje w najbliższych wyborach prezydenckich”.

Z ankiety wynika, że „według 59.9 proc. badanych, Donald Tusk nie wystartuje w najbliższych wyborach prezydenckich”. – Przeciwne zdanie ma jedynie 40.7 proc. ankietowanych – czytamy.

Respondentów zapytano również, czy jeśli Donald Tusk nie wystartuje, kto byłby najlepszym kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. – Największe poparcie ma Rafał Trzaskowski (16.2 proc.). Obecny prezydent Warszawy wyraźnie dystansuje innych potencjalnych kandydatów wymienianych w medialnych spekulacjach. I tak za Trzaskowskim plasuje się Aleksandra Dulkiewicz (6.1 proc.), Bartosz Arłukowicz (5.8 proc.) oraz prezydent Łodzi Hanna Zdanowska (5.4 proc.) – czytamy na portalu tygodnika.

Według ustaleń tygodnika „czarnym koniem wewnątrzpartyjnych przymiarek do wyborów prezydenckich może się okazać Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich”. – Taka koncepcja pojawiła się w Platformie jakiś czas temu. W przeciwieństwie do poprzednich kandydatów, nie byłby jednak kandydatem partyjnym, a całej opozycji (z tego powodu nie uwzględniliśmy go w sondażu Ariadna, podobnie jak wymienianego już oficjalnie kandydata Lewicy – Roberta Biedronia) – pisze portal „Wprost”.

Źródło: PAP