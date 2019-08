Tajemnicza śmierć Polek w Niemczech. Zostały znalezione martwe w samochodzie

Od soboty w Niemczech poszukiwano dwie Polki – 32-letnią Kingę i jej 8-letnią córkę Laurę. Niestety, obie zostały znalezione martwe w swoim samochodzie.

W niedzielę na polu pod Bad Salzungen na samochód natknął się przypadkowy przechodzień. W środku znajdowały się zwłoki matki i córki.

W sobotni poranek kobieta i dziewczynka pojechały kupić chomika. Gdy po kilku godzinach nie dawały znaku życia, zaniepokojony mąż zgłosił sprawę na policję oraz na własną rękę rozpoczął akcję poszukiwawczą w mediach społecznościowych.

W niedzielne popołudnie samochód znalazł przypadkowy spacerowicz. Służby próbują ustalić, co dokładnie się stało. Wszystko wskazuje jednak na to, że doszło do wypadku. Auto najprawdopodobniej uderzyło w drzewo i wypadło z drogi.

Według lokalnej witryny internetowej „Rhoenkanal”, rodzina mieszkała w okolicy Bad Salzungen od około siedmiu lat.