Tak Skuteczni Liroya-Marca szantażują Konfederację! Kulesza musi odejść. Jeśli nie, to zabierzemy Wam głosy

Ciosu z tej strony działacze Konfederacji na pewno się nie spodziewali. Partia Skuteczni Piotra Liroya-Marca zaczęła prawdziwy szantaż, który ma wymusić reorganizację struktur i wyrzucenie Jakuba Kuleszy. Jeśli się to wydarzy, ugrupowania podejmą współpracę, jeśli nie, to Skuteczni wystartują w 11 okręgach w Polsce i zabiorą głosy prawicy.

– Partia Skuteczni Piotra Liroya-Marca (nr EwP 394) jest gotowa do startu w 11 okręgach. Są to najważniejsze okręgi m.in. całe Mazowsze wraz z Warszawą, Rzeszów, Kraków, Poznań. Trwają prace nad poszerzeniem formuły startu w kierunku komitetu ogólnopolskiego. Taka sytuacja spowoduje w oczywisty sposób rozbicie głosów tzw. antysystemowych – czytamy w oświadczeniu, które pojawiło się w sieci.

Taka sytuacja zdecydowanie byłaby nie na rękę dla obydwu ugrupowań. Choć Skuteczni nie są w stanie przekroczyć 5 procentowego progu wyborczego, to jednak startując w kilkunastu okręgach są w stanie zabrać głosy, które są dla Konfederacji na wagę złota. Podobna sytuacja miała już miejsce przy poprzednich wyborach, kiedy to małe komitety np. Zbigniewa Stonogi czy Grzegorza Brauna odebrały część głosów partii KORWiN, która zdobyła 4.76 procent głosów w skali całego kraju.

– Głównym winowajcą takiego stanu rzeczy jest były poseł Kukiza Jakub Kulesza od kilkunastu miesięcy członek partii KORWiN. Osoba ta doprowadziła do wypchnięcia z konfederacji zarówno Marka Jakubiaka jak i Liroya a niedawno Kaji Godek.

Warunkiem sine qua non resetu stosunków pomiędzy Skutecznymi a Konfederacją jest samooczyszczenie struktur Konfederacji i odsunięcie Jakuba Kuleszy od steru władzy w Konfederacji. Wspólna lista pozwoliłaby realnie myśleć o korzystnym wyniku wyborczym – czytamy w komunikacie.

Choć forma w jakiej Skuteczni wyrażają chęć powrotu do współpracy to zwykły szantaż, to jednak takowa współpraca zdecydowanie jest potrzebna obydwu stronom, aby osiągnąć zadowalający wynik. Pytanie czy będzie na nią wola bez spełniania wyżej spełnionego warunku?

Obecnie czekamy na odpowiedź przedstawicieli Konfederacji.

Coraz częściej słyszę że @Kulesza_pl zachowuje się zbytnio jak zawzięty polityk bez zasad, a mniej jak patriota, człowiek z zasadami, miesza i walczy tylko o partykularne interesy a nie o dobro @KONFEDERACJA_ Może ktoś się do tego odniesie? @JkmMikke @krzysztofbosak @PDulski pic.twitter.com/1TXDfPeUIB — Polska Logiczna (@polskalogiczna) 11 sierpnia 2019

Źródło: twitter.com/polskalogiczna / NCzas.com