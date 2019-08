TVN podsłuchał Kaczyńskiego. Na taśmach powiedział prawdę o LGBT i marszach równości

Taśmy i podsłuchy to jeden z najgorszych koszmarów w polityce. Tym razem podsłuchany został sam prezes PiS, Jarosław Kaczyński. Dziennikarzom TVN24 udało się nagrać prywatną rozmowę polityka z uczestnikami pikniku rodzinnego w Zbuczynie.

Przypomnijmy, w niedzielę Kaczyński brał udział w wydarzeniu organizowanym przez Prawo i Sprawiedliwość pod hasłem „Dobry czas dla Polski”. To pikniki rodzinne w trakcie których politycy partii przekonują Polaków, jak szerokie działania ma „dobra zmiana”.

W trakcie ostatniego pikniku w miejscowości Zbuczyn koło Siedlec, prezes Jarosław Kaczyński na krótko wszedł w tłum, aby wymienić kilka zdań z wyborcami. Właśnie wtedy miał odpowiedzieć na pytanie jednej z kobiet, dotyczące środowisk LGBT i organizowanych przez nich marszów równości.

– Wie pani, problem jest taki, że gdyby to ode mnie zależało, no to byłoby jasne – miał stwierdzić Kaczyński, jednocześnie podkreślają, że jego brat śp. Lech Kaczyński, w momencie, gdy pełnił funkcję Prezydenta Warszawy, zakazał organizacji takiego wydarzenia.

– Natomiast, no tu jest sprawa przepisów Unii Europejskiej. No uchylą nam takie zakazy. Sądy zresztą też uchylą, bo sądy są całkowicie pod wpływem tej ideologii – dodał prezes PiS.

– W ten sposób, żeby to nie niszczyło polskiej kultury, nie niszczyło polskiego Kościoła. I o to będziemy walczyć – skwitował. Widać więc, że Kaczyński może i prywatnie jest przeciwko, ale zasłania się przepisami i Unią Europejską, którą w innych kwestiach potrafił ignorować.

Źródło: TVN24 / NCzas.com