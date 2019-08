Woody Allen zablokowany w USA. Puszczają go tylko w „antysemickiej” Polsce! Forum Żydów Polskich oburzone

– Woody Allen. Zablokowano mu premierę filmu, a gwiazdy z jego ostatniego dzieła, na wyścigi publikują oświadczenia, że już nigdy u niego nie zagrają i odcinają się od Allena niczym komuniści od Trockiego za Stalina – czytamy na Forum Żydów Polskich. Czyżby „antysemicka” Polska jednak była bardziej prożydowska niż USA?

– Gdyby ktoś opowiedział tę historię przed kilku laty jako fabułę powieści fantasy, uznano by go za wariata i jego pomysł wywalono do kosza. Historia ta zdarzyła się właśnie przed kilkunastoma dniami w całkiem realnym świecie. Co jest niepodważalnym dowodem, że to świat zwariował – pisze Paweł Jędrzejewski z Forum Żydów Polskich.

Okazuje się, że „Deszczowy dzień w Nowym Jorku” Woody’ego Allena nie może być puszczony w USA.

– Histeria, jaka rozpętała się po ponurej aferze z Weinsteinem i spowodowała powstanie ruchu Me Too, przesądziła, że dystrybutorzy filmu Allena nie wprowadzili go na ekrany, mimo że jest gotowy już od roku. Dopiero polski dystrybutor filmowy „Kino Świat” umożliwił Allenowi światową premierę jego filmu – wyjaśnia Jędrzejewski.

Mia Farrow, była partnerka Woody’ego Allena lata temu oskarżyła reżysera o molestowanie seksualne ich córki. Allen zaprzeczał oskarżeniom, zaś śledztwo niczego nie wykazało, choć po latach córka powtórzyła oskarżenia.

– W USA zapanował w środowiskach hollywoodzkich zbiorowy amok – ocenia Jędrzejewski z FŻP.

– Film o Nowym Jorku, nakręcony przez najbardziej nowojorskiego z amerykańskich reżyserów, jak dotąd pokazywany jest wyłącznie w dalekim kraju nad Wisłą. Ma wejść na ekrany kin w innych europejskich państwach, ale na razie wyświetlany jest jedynie w Polsce – podkreśla.

Źródło: salon24.pl