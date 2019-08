Burze z gradem, trąby powietrzne i ulewne deszcze. Długoterminowa PROGNOZA POGODY dla Polski [FOTO]

Wszystko wskazuje na to, że do naszego kraju wracają trąby powietrzne i grad. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w województwach: małopolskim, podkarpackim, lubelskim, śląskim, świętokrzyskim i południowo-wschodnich powiatach woj. mazowieckiego oraz podlaskiego.

Na obszarach objętych ostrzeżeniem występować będą burze z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm. Porywy wiatru lokalnie osiągną prędkość do 120 km/h. Prognozowane są również opadu gradu który może mieć średnicę do 5 cm i uszkadzać dachy zabudowań, karoserie samochodowe i uprawy.

Co oznacza ostrzeżenie „drugiego stopnia”? To komunikat mówiący, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Burze trwają od wczoraj i powinny zakończyć się dzisiaj – z tym dziś również pogoda nie będzie nas rozpieszczać.

Silne burze w tym objęły woj. #podkarpackie. Najsilniejsza obecnie przemieszcza się znad #Kolbuszowa w kierunku na #Biłgoraj. Na szlaku burz może dochodzić do nawałnic, nie można wykluczyć trąby powietrznej.

Obserwujcie monitoringi burzowe na https://t.co/rlljxatFrb pic.twitter.com/tvNNvNgUxW — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 12, 2019

Środa wciąż jeszcze będzie deszczowa – prognozowane jest zmienne zachmurzenie z przewagą dużego i opady przelotne deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 22 st.

Czwartek – na wschodzie pochmurno i opady deszczu. W centrum i na zachodzie pogodnie. Temperatura może wynieść od 20 st.C do 24 st.C.

Piątek – w całym kraju przewidywane opady deszczu. Pogodnie do końca dnia będzie tylko na północnym wschodzie. Przewidywana temperatura od 21 do 23 st.C.

Sobota – dużo chmur w całym kraju ale opady deszczu opady wystąpią tylko w centrum i na wschodzie. Wyraźna poprawa pogody.

Niedziela – rozpogodzi się w całym kraju. Prognozowany wyraźny wzrost temperatury – od 24 do 32 st.C. Wiatr w tym okresie zmienny, umiarkowany.

Do czwartku ciśnienie będzie wzrastać do 1005 hPa. W piątek przewiduje się spadek do 999 hPa. W kolejnych dniach znów będzie wzrastać i w niedzielę osiągnie wartość 1001 hPa.

Źródło: Polsat News, Twitter