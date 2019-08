Czy szatan podsunął jej tę wizję? Jan Paweł II w piekle?! Szokująca wizja dziewczynki, która przeżyła własną śmierć!

Szokująca przepowiednia pojawiła się w Stanach Zjednoczonych. Mała dziewczynka, która przeżyła swoją śmierć kliniczną zobaczyła Jezusa, który pokazał jej… Jana Pawła II w piekle. Czy to możliwe, że szatan podsunął taką wizję dziecku?

Mała dziewczynka ze Stanów Zjednoczonych przekazała światu to, co miał pokazać jej Jezus gdy była w stanie śmierci klinicznej. Ta wizja jest szokująca:

„Wtedy Pan wziął mnie do miejsca, gdzie znajdował się znany człowiek. Do tej pory byłam chrześcijanką. Myślałam, że każda osoba, która umiera idzie do nieba, że ci którzy celebrują mszę też idą do nieba, ale myliłam się. Gdy papież Jan Paweł II umarł moi przyjaciele i rodzina mówili mi, że poszedł do nieba. Wiadomości w TV i innych mediach podawały, że papież Jan Paweł II zmarł niech spoczywa w pokoju. Teraz raduje się z Panem i aniołami. Ja wierzyłam w to wszystko oszukując sama siebie. Ponieważ zobaczyłam go w piekle dręczonego płomieniami. Spojrzałam w jego twarz to był Jan Paweł II. Wtedy Pan rzekł: Córko ten człowiek to jest Jan Paweł II. Jest tu w tym miejscu dręczony ponieważ nie pokutował. Zapytałam: Dlaczego on tu jest ? On nauczał w kościele. Jezus powiedział: Córko żaden cudzołożnik, bałwochwalca, chciwy i kłamca nie odziedziczy mojego królestwa. Odparłam: Tak wiem, że to prawda, ale chcę wiedzieć dlaczego on tu jest nauczał wielkie tłumy ludzi. Jezus odpowiedział: Tak córko on mógł mówić wiele, ale nigdy nie mówił prawdy jaka jest. Oni znają prawdę i choć ją znał wolał pieniądze niż głoszenie zbawienia.”

Jezus ma w niebie telewizor? Mała chyba kręci

Wizja jest bardzo dziwna, czy Jezus pokazał dziewczynie ekran telewizora? Czy też może mała wszystko zmyśliła?

„Jezus pokazał mi wielki ekran, na którym mogłam widzieć jak on ofiarował mszę wiele razy dla tłumów i, że ludzie którzy tam byli to bałwochwalcy. Jezus powiedział: Spójrz Córko ! Tam jest wielu bałwochwalców. Czczenie bałwanów nie zbawia. Córko ja jestem Jeden, który zbawia poza Mną nikt nie zbawia. Kocham grzeszników, lecz nienawidzę grzechu. Idź i mów ludziom, że ich kocham i, że muszą przyjść do Mnie.”

Dziewczynka mogła wszystko zmyślić. W gorszej wersji, całą tę wizję mógł jej podsunąć demon…

Źródło: archiwum-tajemnic.pl