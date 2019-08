Donald Trump alarmuje: „Chiny przemieszczają siły do granicy Hongkongu”

Po informacjach o starciach sił porządkowych z protestującymi w terminalu na lotnisku w Hongkongu, prezydent USA, Donald Trump zaapelował o zachowanie spokoju i bezpieczeństwo dla wszystkich.

Donald Trump poinformował za poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, iż amerykański wywiad dysponuje informacjami na temat chińskich sił porządkowych przemieszczających się w kierunku Hongkongu.

Donald Trump zaapelował o zachowanie spokoju i bezpieczeństwo dla wszystkich.

Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is moving troops to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe!

Jak słusznie zauważyła część komentatorów informację tę ujawniły dzień wcześniej chińskie media kontrolowane przez państwo więc powoływanie się na dane amerykańskiego wywiadu zabrzmiało dość komicznie w tym kontekście.

The People’s Armed Police have been assembling in Shenzhen, a city bordering Hong Kong, in advance of apparent large-scale exercises, videos obtained by the Global Times have shown. https://t.co/3KgaXeHw3C pic.twitter.com/YXAORMay0W

Nie zmienia to faktu, iż sytuacja w Hongkongu pozostaje napięta. Wcześniejsza akcja policji w terminalu spowodowana była między innymi faktem pojmania przez protestujących dziennikarza portalu Global Times. Został on związany i stracił przytomność. Protestujący sądzili podobno, iż jest oficerem tajnych służb.

Fu Guohao, reporter of GT website is being seized by demonstrators at HK airport. I affirm this man being tied in this video is the reporter himself. He has no other task except for reporting. I sincerely ask the demonstrators to release him. I also ask for help of West reporters pic.twitter.com/sbFb0L3s92

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) August 13, 2019