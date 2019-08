Kinga Rusin odwiedziła raj na ziemi. Gwiazda „Dzień Dobry TVN” chwali się niezwykłymi zdjęciami [GALERIA FOTO]

Kinga Rusin chwali się w sieci zdjęciami z archipelagu wysp Saint-Barthélemy, należącego do Francji. Prowadząca „Dzień Dobry TVN” spędza czas w pięknych okolicznościach przyrody, ale też luksusowych hotelach.

Kinga Rusin to jedna z najpopularniejszych dziennikarek w Polsce, od lat 90. związana była z TVP, obecnie prowadzi program „Dzień Dobry TVN”. Prowadząca słynie także z zamiłowania do przyrody i walki o czyste środowisko.

Nic zatem dziwne, że piękne widoki na wyspie St. Bart zachwycają Rusin. Warto jednak zwrócić uwagę, że dziennikarka wybrała się do luksusowego hotelu, gdzie ma pełne osiągnięcia cywilizacji. W tym Internet, dzięki któremu może chwalić się zdjęciami.

Z całą pewnością wybudowanie takiego hotelu, wraz ze wszystkimi dodatkami, naraziło środowisko naturalne na straty. Pozostaje również pytanie o śmieci produkowane w kilkudziesięciu luksusowych restauracjach dla klientów takich jak Rusin.

Jak to wygląda tym razem się nie dowiemy, a przynajmniej nie od samej Rusin. Dziennikarka „Dzień Dobry TVN” tym razem dziwnym trafem nie zwróciła uwagi na kwestię ochrony przyrody, ale jedynie piękne widoki, którymi może cieszyć się w pokoju i na plaży.

– St Barth należy do wspólnoty zamorskiej Francji, ma zaledwie 20 km. długości i 7 tys. stałych mieszkańców, ale za to 70, w większości ekskluzywnych, restauracji i ulicę z najbardziej luksusowymi markami świata. Dzięki trosce o prywatność i spokój posiadających tu swoje posiadłości miliarderów do wyspy nie mogą dopływać wielkie wycieczkowce ani budować się tu duże hotele – pisze Rusin.