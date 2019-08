Koniec świata! Czy III wojna światowa przez Godlewską rozpocznie się w Polsce? Artystka zaśpiewa dla Meghan Markle i Księcia Harrego… [FOTO]

Czy III wojna światowa rozpocznie się w Polsce, a zapoczątkuje ją nalot na Warszawę brytyjskich bombowców? Jeśli wypełniłaby się zapowiedź z Instagrama Małgorzaty Godlewskiej to wszystko jest możliwe. A to wszystko „wina Tuska”!

„Strasznie się cieszę! 🥰 Właśnie dzwonił Donald Tusk @donaldtusk i zaprasza mnie na imprezę pożegnalną dla Wielkiej Brytanii (związaną z ich wyjściem UE), tak zwaną brexitówkę. 💃🇪🇺🎊🇬🇧🕺Mam zaśpiewać „God Save the Queen”” – napisała na swoim Instagramie ta spokojniejsza z sióstr Godlewskich.

Małgorzata Godlewska stara się jak może utrzymać się na językach mediów, ale po jej rozstaniu z siostrą jest jej coraz trudniej.

Ludzi niespecjalnie interesuje co robi ze swoim życiem balonousta brunetka. Dlatego Godlewska próbuje jakoś prowokować piśmidła plotkarskie aby o niej pisały.

Wyobraźmy sobie jednak, że Godlewska robi z hymnem Wielkiej Brytanii to co wraz z siostrą zrobiła z naszym. Przecież to skończyłoby się konfliktem na światową skalę…

… i zapewniło Prawu i Sprawiedliwości kolejne wygrane kadencje, bo to przecież wszystko byłaby wina Donalda Tuska!

Jedyna pozytywna informacja płynąca z tej „przepowiedni” jest taka, że Brytyjczykom w końcu uda się przeprowadzić Brexit.

Źródło: Instagram