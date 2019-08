Koniec świata! „Wiedźmin” w konwencji… amerykańskiego sitcomu! Dostępne jest już nagranie [VIDEO]

Gdy Netflix ogłosił, że zekranizuje polską serię fantasy pt. „Wiedźmin” to wszyscy fani byli wniebowzięci. Nie można jednak zapomnieć, że jeden serial – a wraz z nim film – już powstał. I choć trudno ocenić go jako udany to internauci postanowili go odświeżyć nadają mu charakter sitcomu.

„Wiedźmin” w stylu amerykańskiego sitcomu? Polski serial i film jak najbardziej nadają się do takich przeróbek – tanie stroje, słabe efekty specjalne – rzeczywiście brakowało jedynie śmiechów publiczności w tle.

Jak dzieło polskich twórców prezentuje się w tej formule? Gdyby takie było początkowe założenie to może na serial nie spadłaby taka fala hejtu; gdyby twórcy przyznali się, że chcieli po prostu wszystkich rozbawić.

W oczekiwaniu na premierę netflixowej produkcji taki kwiatek może być umilającą fanom czas ciekawostką.

Źródło: YouTube