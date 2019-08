Megaskandal na pokładzie United Airlines. W toalecie zainstalowano ukrytą kamerę

W toalecie samolotu linii United Airlines zainstalowano kamerę. Dostrzegła ją kobieta. Jak się okazało, urządzenie zostało umieszczone przez jednego pasażerów.

Do zdarzenia doszło na pokładzie lotu United Airlines 646 z San Diego do Houston. Pasażerka I klasy udała się za potrzebą do toalety.

Tam spostrzegła „urządzenie z niebieskim, migającym światłem”. Zaniepokojona pasażerka zgłosiła to załodze samolotu.

Po lądowaniu w Houston załoga przekazała urządzenie urzędnikom ds. bezpieczeństwa linii lotniczych. Ci szybko ustalili, że to kamera. Przekazano ją FBI.

Śledczy zidentyfikowali jej właściciela. To Malezyjczyk, Choon Ping. Również był pasażerem lotu United Airlines.

Na urządzeniu znajdowało się też nagranie z toalety samolotu Emirates.

Mężczyzna został zatrzymany i przebywa w areszcie w Houston. Jeśli zostanie skazany, grozi mu do 12 miesięcy więzienia lub grzywna.

Źródło: foxnews.com