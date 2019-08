Megaskandal w TVP. Kolejne tajemnicze zwolnienia znanych osób. „Dowiedziałam się na urlopie”

Kolejni pracownicy TVP odpadają z „Pytania na śniadanie”. Tym razem to pracownicy produkcji! Katarzyna Adamiak-Sroczyńska, szefowa porannego show została zwolniona. Jak wyznała, dowiedziała się o tym będąc na urlopie.

Ostatnio poranny program TVP „Pytanie na śniadanie” był miejscem szokujących zmian. Z programu wyrzucono Michała Olszańskiego i zastąpiono go Aleksandrem Sikorą. Nowy prezenter wystąpił już u boku Małgorzaty Tomaszewskiej, Marzeny Rogalskiej i Moniki Zamachowskiej.

Okazuje się, że to nie jedyna zmiana. Z programu wyleciała kolejna osoba. Pozbyto się jej w bardzo nieelegancki sposób.

Katarzyna Adamiak-Sroczyńska, która związana była z programem od lutego 2017 roku została zwolniona z funkcji szefowej „Pytania na śniadanie”. Na Facebooku poinformowała, że dowiedziała się o tym mailem podczas urlopu.

– Kochani, jestem na urlopie, ale właśnie otrzymałam pismo, że przestaję być producentem „Pytania na śniadanie” – napisała Adamiak-Sroczyńska.

– Bardzo serdecznie dziękuję całej ekipie i mojemu zespołowi za to, że we mnie uwierzył i razem udało się nam zmienić wszystko, ale przede wszystkim prześcignąć konkurencję. Zaczęłam pracę w redakcji dwa lata temu, to był wspaniały okres. Nigdy nie zapomnę tego, co z Wami przeżyłam. Powodzenia. Jesteście najlepsi – dodała.

Katarzyna Adamiak-Sroczyńska na początku 2017 roku została kierownikiem redakcji „Pytania na śniadanie”. W lutym 2018 roku, przejęła obowiązki zwolnionego Piotra Kani, dyrektora agencji kreacji, oprawy i reklamy TVP, a w grudniu zastąpiła Marcina Wolskiego na stanowisku szefa agencji kreacji rozrywki. Potem oba piony połączono, a nową szefową została Anna Cyzowska.

Przed przyjściem do TVP w 2015 roku była między innymi dyrektorem biura prasowego prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wcześniej związała się z Radiem Wnet, „Kurierem Wnet”, „Życiem” i dziennikiem „Metro”.

