PILNE! Kaja Godek w objęciach Jurka? Wcześniej go wyzywała, dziś mają ogłosić komitet wyborczy

Dziś o godz. 13 pod siedzibą PKW odbędzie się konferencja prasowa z udziałem m.in. Kai Godek i Marka Jurka. Wcześniej środowiska te ostro poszły na noże.

– Serdecznie zapraszam na dzisiejszą konferencję prasową o godz. 13:00 pod schodami Państwowej Komisji Wyborczej. Na konferencji ogłosimy nowy komitet wyborczy. Udział wezmą m. in. Marek Jurek, Bogusław Kiernicki, prezes Prawicy Rzeczypospolitej, Lidia Sankowska-Grabczuk, rzecznik Prawicy Rzeczypospolitej oraz Kaja Godek – czytamy w informacji wysłanej przez rzecznika partii Prawica Rzeczypospolitej Lidię Sankowską-Grabczuk.

Przypominamy, że Kaja Godek w kwietniu ostro skrytykowała formację Marka Jurka za socjalizm, który – jak wówczas przypomniała – nie jest chrześcijaństwem.

– Weszliśmy do @KONFEDERACJA_, a nie @Prawica_Rz, bo pewne rzeczy widzieliśmy już wiele tygodni temu. Prolife w rejonach około PiS (a tym jest dziś K’15) nic nie osiągnie – pisała wówczas na Twitterze Kaja Godek.

– Ludzie pytają, dlaczego prolajferzy nie poszli do wyborów z Prawicą i M.Jurkiem. Otóż od początku było widać, że nie będzie to silny projekt i będzie: a. katastrofa organizacyjna lub b. spacyfikowanie przez PiS lub okołoPiS. I jest – stwierdziła Godek.

– Rozmawiam z człowiekiem związanym z Ruchem Prawdziwa Europa i zeszło na to, że Polska jest biedna. No i jaka rada na to? Ano taka, że mój rozmówca zaprasza mnie do prac nad ustawą podnoszącą płacę minimalną. No, ręce opadają – wyznała Kaja Godek. – Socjalizm to nie chrześcijaństwo – przypomniała.

– W ogóle mam wrażenie, że jest jakiś gigantyczny problem z 7. i 10. Przykazaniem. O ile co do realizacji 5. Przykazania najczęściej dyskutujemy JAK, to nie ma przekonania, czy „nie kradnij” i „nie pożądaj rzeczy bliźniego” w ogóle powinny obowiązywać – podkreśliła.

Źródło: nczas.com