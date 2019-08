Pożegnanie z rozumem. Prof. Płatek szaleje w Polsat News. Padają słowa o eksterminacji LGBT

Prof. Monika Płatek, która twierdziła iż w parach jednopłciowych rodzi się tyle samo, a nawet więcej dzieci co w parach mieszanych, teraz zabłysnęła kolejnymi absurdalnymi stwierdzeniami. W czasie dyskusji z dr Tymoteuszem Zychem z Ordo Iuris wykładowca UW opowiadała kompletne bzdury.

W ostatnim czasie coraz większą „karierę” robi w Polsce obwoźny cyrk zwany marszami równości. Piewcy ideologii LGBT posuwają się do obrażania uczuć religijnych katolików, a nawet ataków na księży – domagając się przy tym na przykład udzielenia „ślubu” homoseksualistom.

Wobec licznych ataków, Kościół Katolicki wreszcie postanowił odpowiedzieć. Na początku sierpnia abp Jędraszewski w słynnym już kazaniu mówiąc o tęczowej zarazie, która zagraża polskiej rodzinie i tradycji. Te słowa oczywiście wywołały zupełnie niezrozumiałe oburzenie lewej strony.

W tym oburzeniu niektórzy posuwają się do absurdu, a prym w tym wiedzie nie kto inny jak prof. Monika Płatek, która stwierdziła wręcz, iż słowa abp Jędraszewskiego są zachętą do…eksterminacji.

– Pod literami LGBTQ+ kryją się ludzie mający te same prawa obywatelskie, co wszyscy inni, a są ich pozbawiani – bredzi prof. Płatek. Wszystkie osoby w Polsce mają te same prawa, niezależnie od orientacji. LGBT to nie tylko ludzie, ale też ideologia – i w tym kontekście mówił o tęczowej zarazie abp Jędraszewski – która domaga się stworzenia kasty „nadludzi”, którzy mieliby cieszyć się specjalnymi przywilejami.

Prof. Płatek przedstawiła całą masę dziwnych stwierdzeń, wiele z nich miało w sposób typowy obrazować, że chodzi tu o walkę o prawa człowieka i godność. W krytyce słów abp Jędraszewskiego, wykładowca UW posunęła się jednak do kuriozum. – Słowa abp. Jędraszewskiego zachęcają do eksterminowania innych ludzi – stwierdziła prof. Płatek.

– Czy na Uniwersytecie Warszawskim muszą trzymać na etatach prof. osoby ewidentnie ograniczone umysłowo? „Prof.” Płatek, ta od rekordowej dzietności sodomitów, teraz twierdzi, że krytyka ich ideolo to wezwanie do eksterminacji. Czyli każda krytyka to holokaust. Jest karetka na UW? – komentuje redaktor naczelny nczas.com, Tomasz Sommer.

Źródło: Polsat News