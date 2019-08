Precedensowy wyrok Sądu Najwyższego. Wielu pracownikom należy się wyższa emerytura. Sprawdź, kto może skorzystać

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego osoby, które przez dłuższy czas pracowały przed monitorem kineskopowym CRT, mogą ubiegać się o wyższą emeryturę ZUS. Takie orzeczenie to wynik skargi kasacyjnej złożonej przez sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jedna z emerytek domagała się od ZUS-u rekompensaty za pracę w ciężkich warunkach, a tą miała być kilkunastoletnia praca przed małym monitorem kineskopowym CRT. ZUS roszczenia kobiety odrzucił, a sprawa ostatecznie trafiła do sądu.

Ten analizując sprawę zwrócił uwagę, że kobieta pracowała przed monitorem śledząc i wprowadzając ciągi znaków, przerw, liter i cyfr, analizując dokumenty pod kątem uzupełnienia wszystkich pól i wyszukując błędy. Emerytka ta pracowała przy owym monitorze przez ponad 20 lat.

Historia która obecnie ma swoje zakończenie ciągnęła się od 2016 roku. To wówczas, po tym jak ZUS odrzucił jej żądania, kobieta skierowała sprawę do sądu. Uwagę zwraca szczególny upór ZUS-u, by kobiecie tej świadczenia nie wypłacać.

Najpierw sąd okręgowy przyznał rację emerytce, przyznając iż pracowała w uciążliwych warunkach, następnie ZUS się odwołał, jednak bezskutecznie. Sąd apelacyjny także stanął po stronie kobiety. Ostatecznie ZUS skierował sprawę do SN, gdzie też przegrał.

Co ciekawe, w uzasadnieniu swojego stanowiska, ZUS pisał, iż kobieta nie pracowała z monitorem jako takim, ale komputerem, którego monitor był częścią. – ZUS przekonywał w niej, że narzędziem potrzebnym do pracy informatykom jest komputer w całości, a nie wyłącznie monitor ekranowy – czytamy na money.pl.

To precedensowy wyrok, po którym wiele osób pracujących przed 2009 rokiem przed monitorem kineskopowym CRT może rościć sobie prawa do specjalnej rekompensaty. Warunkiem będzie tutaj przepracowanie minimum 15 lat w trudnych warunkach.

Źródło: Rzeczpospolita/Money