Rafał Trzaskowski przyznaje, że OSZUKAŁ swoich wyborców. Po 10 miesiącach wycofuje się ze swoich obietnic [FOTO]

Po 10 miesiącach od wyboru na stanowisko prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przyznaje się do tego, że oszukał swoich wyborców i wycofuje się ze swoich obietnic. Pieniądze na zapowiedziane inwestycje wydał na coś innego? W tym działaniu Trzaskowski niczym się nie różni od Morawieckiego.

10 miesięcy po wyborach prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oficjalnie wycofuje się z jednej ze swoich kluczowych obietnic.

Nie będzie parkingów podziemnych na Pl. Bankowym, Pl. Teatralnym i Pl. Konstytucji. Mieszkańcy Warszawy nie powinni się również spodziewać zazielenienia tych terenów, by wyglądały jak przed wojną.

BOOM ‼️

Rafał @trzaskowski_ 10 miesięcy po wyborach oficjalnie wycofuje się z jednej z kluczowych obietnic budowania parkingów podziemnych na Pl. Bankowym, Pl. Teatralnym i Pl. Konstytucji i zazielenienia tych terenów, by wyglądały jak przed wojną… w zamain #StrefaRelaksu … pic.twitter.com/z58aoaOdQR — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) August 12, 2019

Nie ma na to środków? Przypomnijmy, że „strefa relaksu” z której wszyscy się śmieją kosztowała prawie milion złotych. Gdyby p. Rafał nie wydawał pieniędzy na głupoty to może byłoby go stać na realizację obietnic?

W sowich działaniach warszawski ratusz w niczym nie różni się od rządu Prawa i Sprawiedliwości. Pis obiecał ludziom…:

– odfrankwienie kredytów

– podniesienie kwoty wolnej od podatku

– samochody elektryczne

– tanie mieszkania

– tanie państwo

– walka z układami, koteriami, synekurami

…niestety pieniądze poszły na socjalistyczne wynalazki i obietnic nie udało się zrealizować.

Jak widać wszyscy systemowcy są w swoich działaniach tacy sami.

Źródło: Twitter, Nczas.pl