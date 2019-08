Srebrna pierś urosła, to znak że spadnie asteroida i sprowadzi KONIEC ŚWIATA. Wiemy kim jest BESTIA z Apokalipsy

„Oto olbrzymi posąg stał przed tobą; wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny…” Biblijna PRZEPOWIEDNIA spełnia się na naszych oczach!

„Ale ty, Danielu zamknij te słowa i zapieczętuj księgę, aż do czasu ostatecznego ! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie.” – napisano w Biblii.

Daniel we śnie zobaczył losy świata od czasów Nabuchodonozaura, króla Babilonu do czasów nam współczesnych. Gdy dziś czytamy to dziwne proroctwo to odnajdujemy w nim straszną prawdę – KONIEC ŚWIATA zbliża się wielkimi krokami:

” Oto olbrzymi posąg stał przed tobą; wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a wtem bez udziału Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie; i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię.”

Głowa ze złota to Babilon. Srebro to Persja – dziś można je utożsamiać z Islamem. Złoto zaś oznacza Grecję.

Grecja jest obecnie w kryzysie i można ją już uznać za „rozbitą”, Babilon nie istnieje już dawno. Wojny na Wschodzie mogą zwiastować upadek Islamu.

Czy to oznacza, że niedługo w ziemie uderzy ogromna asteroida? W przepowiedni jest wyraźnie napisane „Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je”

To zdanie brzmi właśnie jak zapowiedź takiego końca świata. Wcześniej jednak ma się pojawić BESTIA. Czy wiemy kim jest?

Wiele osób od dawna uważa, że bestia będzie tzw. „kretem” niszczącym Watykan od środka. W dobie ujawnianych afer pedofilskich można by pomyśleć, że rzeczona bestia już jest wśród nas…

Czy to poprawna interpretacja? Nie wiadomo, w końcu napisane jest „nie znasz dnia ani godziny…”

