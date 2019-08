Starsza pani MASAKRUJE hinduską kandydatkę na prezydenta USA. Staruszka nie zgadza się na zaprowadzanie socjalizmu w Stanach [VIDEO]

Kamala Harris, promowana przez partię Demokratów jako potencjalna kandydatka na stanowisko prezydenta USA, jest właśnie w trakcie tournée po domach starców, szpitalach etc. Socjaldemokratka przekonuje rezydentów tych miejsc do swoich socjalistycznych pomysłów. Tym razem trafiła jednak na babcię, która nie jest w ciemię bita.

Kamala Harris to socjaldemokratka – z mocnym naciskiem na człon „socjal” – z partii demokratycznej. Ma wykształcenie prawnicze, urodziła się Oakland ale jej korzenie są hinduskie i jamajskie. 21 stycznia 2019 roku ogłosiła, że będzie kandydować na stanowisko Prezydenta Stanów Zjednoczonych w 2020 roku.

Harris prowadzi właśnie przedwyborcze tournée po domach opieki, szpitalach etc. Pani senator przekonuje rezydentów tych miejsc do swoich socjalistycznych pomysłów – często powołując się przy tym na stary kontynent, gdzie niestety znalazły one zastosowanie (nasz nieszczęsny NFZ).

Tym razem, będąc w domu seniora, Harris natrafiła na babcię, która nie jest w ciemię bita i pomimo swojej wiekowości potrafiła odpowiedzieć pani senator tak, że ta aż zaniemówiła.

– Postulujesz służbę zdrowia dla każdego. Kto za to zapłaci? – zapytała kobietę starsza pani

– My za to zapłacimy –odpowiedziała Kamala Harris

– Nie, my nie. Zostaw naszą służbę zdrowia w spokoju. Nie chcemy żebyś ją popsuła – odpowiedziała zbulwersowana staruszka

